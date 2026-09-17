Χανιά: Ελεύθερη με όρους η 18χρονη μητέρα του βρέφους – Παραμένει διασωληνωμένο, με βαριές κακώσεις

Η 18χρονη μητέρα αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, έπειτα από την απολογία της στην ανακρίτρια Χανίων. Η νεαρή γυναίκα αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, σε βάρος ανηλίκου. Την ίδια ώρα, το μόλις 20 ημερών βρέφος της νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Βενιζελείου Νοσοκομείου, με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η απολογία και οι όροι αποφυλάκισης

Η απολογία της 18χρονης μητέρας στην ανακρίτρια Χανίων πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου 2026, μετά από δύο προθεσμίες. Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, η νεαρή γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Οι περιοριστικοί όροι που της επιβλήθηκαν περιλαμβάνουν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επιπλέον, της επιβλήθηκε η παρακολούθηση προγράμματος σε Κέντρο Ψυχικής Υγείας, ενώ της απαγορεύτηκε και η προσέγγιση του βρέφους που νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

Η κρίσιμη κατάσταση του βρέφους

Το βρέφος, ηλικίας μόλις 20 ημερών, εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Βρίσκεται στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για τη σταθεροποίηση της υγείας του.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν το αγοράκι μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων με εξαιρετικά σοβαρά τραύματα. Από τις εξειδικευμένες εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, οι γιατροί διαπίστωσαν υπαραχνοειδή αιμορραγία, υποσκληρίδιο αιμάτωμα και θλάσεις στους μετωπιαίους λοβούς. Καταγράφηκε επίσης μετατόπιση των δομών του εγκεφάλου και εκδήλωση σπασμών. Η σοβαρότητα της κλινικής του εικόνας επέβαλε την άμεση διακομιδή του στο Βενιζέλειο, όπου παραμένει διασωληνωμένο, με βαριές εγκεφαλικές κακώσεις.

Αρχική εκδοχή και ομολογία

Αρχικά, η 18χρονη μητέρα ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως το νεογνό τραυματίστηκε κατά λάθος, έπειτα από πτώση στο πάτωμα, την ώρα που το θήλαζε. Ωστόσο, η έκταση και η φύση των τραυμάτων που αποτυπώθηκαν στον ιατρικό έλεγχο ήγειραν ισχυρές υποψίες κακοποίησης, με αποτέλεσμα την άμεση ενημέρωση και παρέμβαση των δικαστικών Αρχών.

Κατά την εξέτασή της, η μητέρα ομολόγησε πως χτύπησε με τα χέρια της τα μάγουλά του. Η ποινική δίωξη που της ασκήθηκε αφορά ενδοοικογενειακή βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, σε βάρος ανηλίκου.

Το ιστορικό της νεαρής μητέρας

Ο δικηγόρος της 18χρονης, Γιώργος Φραντζεσκάκης, σημείωσε πως «είναι και η ίδια ένα παιδί, το οποίο χρειάζεται βοήθεια». Υποστήριξε ότι «δεν είχε οποιιαδήποτε πρόθεση να προκαλέσει οποιοδήποτε κακό στο παιδί» και ότι βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, αδυνατώντας να φάει, ενώ χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για βοήθεια.

Η μητέρα υποστήριζε από την πρώτη στιγμή πως δεν ένιωθε ο εαυτός της το τελευταίο διάστημα, καθώς έπασχε από επιλόχειο κατάθλιψη. Επιπλέον, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» γνωστοποίησε σε ανακοίνωσή του πως η 18χρονη υπήρξε και η ίδια θύμα χρόνιας κακοποίησης από την ηλικία των 4 ετών. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η νεαρή ήταν γνωστή στις αρμόδιες αρχές και παρακολουθούνταν από κοινωνικές υπηρεσίες κατά τα προηγούμενα χρόνια.

Η εξέλιξη της υπόθεσης

Η 18χρονη είχε φέρει στον κόσμο το παιδί στις 28 Αυγούστου στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου παρέμεινε για νοσηλεία περίπου μία εβδομάδα πριν επιστρέψει στο σπίτι με το μωρό.

Παράλληλα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα και τις γνωματεύσεις των ειδικών, οι Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τις συνθήκες διαβίωσης και το οικογενειακό περιβάλλον της νεαρής μητέρας. Στο πλαίσιο αυτό αξιολογούνται πληροφορίες που αφορούν την ψυχολογική της κατάσταση και το ευρύτερο κοινωνικό της ιστορικό, χωρίς ωστόσο τα στοιχεία αυτά να συνιστούν από μόνα τους απόδειξη. Η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τη συλλογή περαιτέρω στοιχείων, ενώ το ενδιαφέρον όλων παραμένει σταθερά στραμμένο στην εξέλιξη της υγείας του βρέφους.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit