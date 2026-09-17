Φωτιά στον Παλαμά Καρδίτσας: Κινητοποίηση δυνάμεων της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά ξέσπασε σε περιοχή του δήμου Παλαμά Καρδίτσας, κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και για την κατάσβεσή της επιχειρούν τόσο επίγεια όσο και εναέρια μέσα, σε μία συντονισμένη προσπάθεια. Συγκεκριμένα, έχουν διατεθεί 25 πυροσβέστες, 7 οχήματα, καθώς και 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο της Πυροσβεστικής, με την επιχείρηση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Το μέτωπο της πυρκαγιάς στον Παλαμά

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Παλαμά Καρδίτσας. Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων κρίθηκε απαραίτητη, καθώς η φύση της βλάστησης καθιστά την κατάσβεση απαιτητική και απαιτεί ταχύτητα στην επέμβαση.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται στον άμεσο περιορισμό του μετώπου, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς σε παρακείμενες εκτάσεις και να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Επίγειες δυνάμεις στην περιοχή

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς, έχει κινητοποιηθεί ένας σημαντικός αριθμός επίγειων δυνάμεων από την Πυροσβεστική. Συγκεκριμένα, 25 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο, δίνοντας μάχη με τις φλόγες και προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση.

Τους πυροσβέστες συνδράμουν και 7 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Τα οχήματα αυτά είναι απαραίτητα για τη μεταφορά νερού και εξοπλισμού, καθώς και για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στο έδαφος, καλύπτοντας τις ανάγκες του μετώπου.

Η συμβολή της 10ης ΕΜΟΔΕ

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχει ενεργά και 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ). Η ομάδα αυτή είναι ειδικά εκπαιδευμένη να επιχειρεί σε δύσβατα σημεία, όπου τα οχήματα δεν μπορούν να προσεγγίσουν αποτελεσματικά.

Η παρουσία της 10ης ΕΜΟΔΕ κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς σε περιοχές με πυκνή ή δύσκολα προσβάσιμη χαμηλή βλάστηση, ενισχύοντας καθοριστικά τις επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Εναέρια μέσα στην μάχη με τις φλόγες

Την επίγεια επιχείρηση συνδράμουν και εναέρια μέσα, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού πάνω από το μέτωπο της φωτιάς. Συγκεκριμένα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο της Πυροσβεστικής συμμετέχουν ενεργά στην κατάσβεση.

Η συνδρομή των εναέριων μέσων είναι καθοριστικής σημασίας για την άμεση αντιμετώπιση της φωτιάς από ψηλά, συμβάλλοντας στον περιορισμό της εξάπλωσης και στην προστασία των γύρω περιοχών. Τα αεροσκάφη και το ελικόπτερο επιχειρούν με εντατικούς ρυθμούς, ενισχύοντας την προσπάθεια.

Συντονισμός και εξέλιξη των επιχειρήσεων

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, τόσο οι επίγειες όσο και οι εναέριες, επιχειρούν με πλήρη συντονισμό και μεθοδικότητα. Ο στόχος είναι η άμεση και αποτελεσματική κατάσβεση της πυρκαγιάς, προκειμένου να αποτραπούν τυχόν κίνδυνοι για την περιοχή.

Η επιχείρηση κατάσβεσης στον δήμο Παλαμά Καρδίτσας βρίσκεται σε εξέλιξη, με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις να έχουν κινητοποιηθεί πλήρως. Η Πυροσβεστική παρακολουθεί στενά την πορεία της φωτιάς και συνεχίζει τις προσπάθειες για την πλήρη αντιμετώπισή της, με αμείωτο ρυθμό.

Με πληροφορίες από: Reader, Ieidiseis