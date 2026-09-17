Ξέχασαν δύο παιδάκια σε σχολικό λεωφορείο στα Χανιά: Πέντε ώρες εγκλωβισμένα, βρέθηκαν σε τραγική κατάσταση

Ένα αδιανόητο περιστατικό συνέβη σε χωριό των Χανίων το μεσημέρι της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, όταν ο οδηγός και η συνοδός σχολικού λεωφορείου φέρονται να ξέχασαν δύο παιδάκια μέσα στο όχημα. Τα δύο νήπια, ηλικίας 4-5 ετών, παρέμειναν εγκλωβισμένα για περίπου πέντε ώρες, εντοπιζόμενα τελικά σε τραγική κατάσταση.

Το περιστατικό στα Χανιά

Το μεσημέρι της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, δύο παιδιά που φοιτούν στο προνήπιο σε νηπιαγωγείο χωριού της ενδοχώρας των Χανίων βρέθηκαν ξεχασμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο. Το όχημα, που ανήκει στα ΚΤΕΛ, ήταν παρκαρισμένο από το πρωί και επρόκειτο να εκτελέσει το μεσημβρινό δρομολόγιο της επιστροφής των μαθητών.

Τα παιδιά, ηλικίας 4-5 ετών, είχαν επιβιβαστεί στο σχολικό λεωφορείο στις 8 παρά τέταρτο το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός και η συνοδός του λεωφορείου φέρονται να τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο δρομολόγιο.

Η ανακάλυψη των παιδιών

Η αναζήτηση των παιδιών ξεκίνησε όταν μια μητέρα πήγε στο σχολείο για να δώσει το μεσημεριανό γεύμα στο παιδί της, καθώς εκείνη την ημέρα θα ξεκινούσε το ολοήμερο πρόγραμμα. Ωστόσο, από το σχολείο της είπαν πως το παιδί δεν είχε προσέλθει.

Έκτοτε, άρχισε η αγωνιώδης αναζήτηση. Ο οδηγός του λεωφορείου μετέβη στον χώρο όπου είχε σταθμεύσει το όχημα λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι. Εκεί εντόπισε όχι ένα, αλλά δύο παιδιά μέσα στο λεωφορείο. Οι γονείς που κατήγγειλαν το περιστατικό ανέφεραν χαρακτηριστικά πως «τα παιδιά ήταν κατουρημένα και κλαμένα, σε τραγική κατάσταση».

Η διαδρομή και οι ευθύνες

Κατά τη διάρκεια του πρωινού δρομολογίου, τα περισσότερα παιδιά κατέβηκαν κανονικά στο σχολείο. Ωστόσο, τα δύο νήπια, τα οποία φέρονται να κάθονταν στις πίσω θέσεις, παρέμειναν κλειδωμένα μέσα στο λεωφορείο, χωρίς να γίνουν αντιληπτά από τη συνοδό ή τον οδηγό.

Γονείς εξέφρασαν την απορία τους, αναφέροντας: «Πηγαίνουν στο προνήπιο, μπορεί και να μην άκουσαν την συνοδό, δεν έπρεπε όμως η συνοδός να ελέγξει αν κατέβηκαν όλα; Πώς μπήκε σε αυτή τη θέση;». Το γεγονός ότι τα παιδιά έμειναν για πέντε ολόκληρες ώρες μέσα στο σταθμευμένο όχημα προκάλεσε έντονη ανησυγία.

Οι αντιδράσεις και οι συνέπειες

Μετά την αποκάλυψη του περιστατικού, οι γονείς δήλωσαν πως «τα παιδιά δεν θέλουν να ξαναμπούν στο λεωφορείο και ούτε και οι γονείς θέλουν να τα ξαναβάλουν μέσα». Παράλληλα, μια άλλη γονέας διερωτήθηκε: «Ευτυχώς που υπήρχε δροσιά λόγω της βροχής, τι θα γινόταν αν είχαμε ζέστη;».

Ο πρόεδρος των ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου, Γιάννης Καψανάκης, επιβεβαίωσε το γεγονός, δηλώνοντας: «Ενημερωθήκαμε για το συμβάν και ισχύει. Όντως έγινε. Η συνοδός απομακρύνθηκε από τη θέση της, απολύθηκε και από αύριο θα είναι άλλη κυρία στη θέση της. Είπε πως τα παιδιά είχαν κοιμηθεί και δεν τα είδε. Λυπούμαστε πραγματικά για το συμβάν και ζητάμε συγγνώμη».

Ενημέρωση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Σε επικοινωνία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, έγινε γνωστό πως η υπηρεσία έχει ενημερωθεί άτυπα για το συμβάν. Αναμένονται περαιτέρω ενέργειες σχετικά με το περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki, Reader