Η αγωνία στην Κοζάνη: Μαθήτρια βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε σχολείο

Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί, 17 Σεπτεμβρίου 2026, στο 1ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης, όταν μία μαθήτρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της εντός των σχολικών εγκαταστάσεων. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση, με τους εκπαιδευτικούς να καλούν εσπευσμένα τις αρχές. Η νεαρή μεταφέρθηκε αμέσως σε νοσοκομείο της περιοχής, καθώς η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή.

Εσπευσμένη μεταφορά στο νοσοκομείο

Η μαθήτρια βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του 1ου ΓΕΛ Κοζάνης, γεγονός που προκάλεσε στιγμές αγωνίας και ανησυχίας σε όλη τη σχολική κοινότητα. Αμέσως μετά τον εντοπισμό της, κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε στο σημείο για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες.

Το ασθενοφόρο παρέλαβε τη μαθήτρια και την μετέφερε εσπευσμένα στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης. Η μεταφορά της κρίθηκε επιτακτική λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της.

Η κατάσταση της υγείας της μαθήτριας

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η 15χρονη μαθήτρια νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης. Οι γιατροί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να σταθεροποιήσουν την υγεία της.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πορεία της υγείας της. Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα λεπτή, με την αγωνία να κορυφώνεται για την οικογένεια και τους οικείους της.

Τα αίτια παραμένουν άγνωστα

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η μαθήτρια βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου παραμένουν άγνωστες. Δεν έχει διευκρινιστεί τι ακριβώς συνέβη και οδήγησε σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση.

Οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν ανακοινώσει κανένα στοιχείο σχετικά με τα αίτια του περιστατικού. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν οι λόγοι που οδήγησαν στην απώλεια των αισθήσεων της νεαρής μαθήτριας.

Συναγερμός στο 1ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης

Το πρωινό της 17ης Σεπτεμβρίου 2026 ξεκίνησε με συναγερμό για το 1ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης. Η ανακάλυψη της μαθήτριας σε αυτή την κατάσταση προκάλεσε άμεση αντίδραση από τους εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση του σχολείου.

Οι εκπαιδευτικοί, μόλις αντιλήφθηκαν το περιστατικό, κάλεσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενεργώντας με ψυχραιμία και ταχύτητα. Η άμεση παρέμβαση κρίθηκε απαραίτητη για την παροχή βοήθειας στη νεαρή μαθήτρια.

Η σχολική κοινότητα παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, ευχόμενη την ταχεία ανάρρωση της μαθήτριας. Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και προβληματισμό.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos