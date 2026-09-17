Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για το στεγαστικό επίδομα: Νέα προθεσμία για αιτήσεις

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε νέα περίοδο υποβολής αιτήσεων για το στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Η δυνατότητα αυτή αφορά τους δικαιούχους που δεν είχαν καταθέσει την αίτησή τους κατά την αρχική προθεσμία του περασμένου Ιουλίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, ξεκινώντας από σήμερα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, έως και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε λήγει η προθεσμία

Η νέα αυτή ευκαιρία δίνεται αποκλειστικά στους δικαιούχους που δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής της αίτησής τους για το στεγαστικό επίδομα κατά την πρώτη περίοδο, η οποία είχε οριστεί τον Ιούλιο. Το επίδομα αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Η προθεσμία για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι αυστηρή και λήγει την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισπεύσουν τις ενέργειές τους, καθώς η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί για το στεγαστικό επίδομα. Η διεύθυνση της πλατφόρμας είναι stegastiko.minedu.gov.gr.

Για την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της αίτησης, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία πρόσβασης. Συγκεκριμένα, απαιτείται το όνομα χρήστη (username) και ο κωδικός (password) που τους έχει χορηγηθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr