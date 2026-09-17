Νωρίς το πρωί της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου 2026, οι δύο γιατροί από το Κολωνάκι, Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού. Οι δύο προφυλακισθέντες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, στην υπόθεση που αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ήδη διανύουν το πρώτο τους 24ωρο στα σωφρονιστικά καταστήματα, κρατούμενοι σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

Η προφυλάκιση και οι κατηγορίες

Το ζευγάρι των γιατρών πέρασε το κατώφλι των σωφρονιστικών καταστημάτων του Κορυδαλλού, μετά τις απολογίες τους. Η 56χρονη γιατρός, Ιωάννα Γάκα, και ο 58χρονος σύζυγός της, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, προφυλακίστηκαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορία αφορά τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης που χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη, η οποία φέρεται να οδήγησε σε ανακοπή και τον θάνατό του.

Η γυναίκα γιατρός οδηγήθηκε στις εγκαταστάσεις των γυναικείων φυλακών, ενώ ο άνδρας στις ανδρικές φυλακές. Και οι δύο κρατούνται σε χώρους που έχουν διαμορφωθεί ειδικά για την περίπτωσή τους, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ομαλής λειτουργίας των φυλακών, καθώς και της δικής τους ακεραιότητας.

Ειδικές συνθήκες κράτησης

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, η 56χρονη γιατρός κρατείται μόνη της σε κελί στη γυναικεία πτέρυγα του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κορυδαλλού. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο κελί διέμενε μέχρι πρότινος η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία μεταφέρθηκε πριν από λίγη ώρα στις φυλακές του Ελεώνα, προκειμένου η ολιστική γιατρός να είναι εντελώς απομονωμένη.

Η 56χρονη θα προαυλίζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και μόνη της, χωρίς να έρχεται σε επαφή με καμία από τις άλλες κρατούμενες. Ο σύζυγός της, ο 58χρονος Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οδηγήθηκε στις ανδρικές φυλακές του Κορυδαλλού και αποφασίστηκε να «φιλοξενηθεί» σε κελί της ΣΤ’ πτέρυγας, η οποία είναι γνωστή και ως η πτέρυγα των VIP. Στο ίδιο κελί, οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν να υπάρχει και άλλος τρόφιμος, προκειμένου να τον προσέχει, καθώς ο 58χρονος είχε προχωρήσει σε δηλώσεις για απεργία πείνας και ότι δεν αισθάνεται καλά ψυχολογικά.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης και η αγάπη των κρατουμένων

Η απόφαση για την τοποθέτηση της γυναίκας γιατρού σε απομονωμένο χώρο και η μεταφορά της Ειρήνης Μουρτζούκου πάρθηκε μετά από συσκέψεις και σχεδιασμούς για την ασφάλειά της. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης αποτελούσε ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα των κρατουμένων στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού.

Ο τραγουδιστής είχε επισκεφθεί τις φυλακές στις 14 Φεβρουαρίου του 2023, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, και είχε δώσει συναυλία για τις κρατούμενες, χωρίς την παρουσία καμερών και δημοσιογράφων. Έκατσε μαζί τους αρκετή ώρα, με πολλές από αυτές να εκδηλώνουν με διάφορους τρόπους τη λατρεία που έτρεφαν για το πρόσωπό του. Η αγάπη αυτή φέρεται να εκτιμήθηκε κατά τη λήψη της απόφασης για το πού θα τοποθετηθεί η γιατρός.

Παλαιότερη καταγγελία κατά της Ιωάννας Γάκα

Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την Ιωάννα Γάκα, αποκαλύπτοντας μια παλαιότερη καταγγελία εις βάρος της. Όπως ανέφερε η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Κατερίνα Φραγκάκη, μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, «για τη γιατρό Γάκα υπήρξε μία καταγγελία το 2014».

Η συγκεκριμένη υπόθεση έφτασε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ και αποφασίστηκε να παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Η καταγγελία αφορούσε στη χρήση του μηχανήματος Indigo σε ανήλικη ασθενή και στη χορήγηση παιδοψυχιατρικών γνωματεύσεων. Η κα Φραγκάκη εξήγησε ότι η γιατρός «πέρασε τη βάσανο του Πειθαρχικού για τη συγκεκριμένη καταγγελία και αθωώθηκε».

Δηλώσεις για την υπόθεση

Στην ίδια εκπομπή, «Ώρα Ελλάδος», μίλησε και ο πλαστικός χειρουργός Ιωάννης Λύτρας, ο οποίος είναι ανεξάρτητο μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Ο κ. Λύτρας τόνισε ότι «ως Πειθαρχικό δεν επιθυμώ να έχω σχέση με τη Διοίκηση του ΙΣΑ».

Επιπλέον, ο κ. Λύτρας εξέφρασε την απορία του ως πολίτης, αναρωτώμενος «πώς δεν ήρθε ποτέ στο Πειθαρχικό η υπόθεση με τους γιατρούς του Κολωνακίου». Αυτή η δήλωση έρχεται σε αντίθεση με την ενημέρωση της κας Φραγκάκη για την αθώωση της γιατρού Γάκα σε παλαιότερη υπόθεση από το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit, Enikos