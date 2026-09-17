Νέες συγκλονιστικές πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το τροχαίο δυστύχημα που συνέβη τα ξημερώματα της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου στην περιοχή της Γλυφάδας, αφήνοντας πίσω του τρεις νεκρούς νεαρούς. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος, ενώ αστυνομικός αναλυτής ανέφερε ότι οι νεαροί φέρεται να δημιουργούσαν βίντεο για το TikTok τη στιγμή του συμβάντος.

Η μαρτυρία του κατοίκου της περιοχής

Ένας κάτοικος της περιοχής, που βρέθηκε αυτόπτης μάρτυρας, περιέγραψε τις στιγμές αμέσως μετά τη σύγκρουση. «Γύρω στις 02:00 περίπου ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι βγήκε στο μπαλκόνι του και είδε μόνο καπνό και σκόνη.

Στη συνέχεια, παρατήρησε τη μηχανή του αυτοκινήτου να φλέγεται σε ένα σημείο, έχοντας αποκολληθεί από το όχημα. Το αυτοκίνητο φαινόταν από μακριά, μετά το φανάρι, και δύο άτομα ήταν πεσμένα στην άσφαλτο. Ο ίδιος εκτίμησε πως «δυστυχώς, κατάλαβα ότι οι δύο δεν πρέπει να είναι εν ζωή» και συμπλήρωσε πως ο μαντρότοιχος είχε γκρεμιστεί, κάτι που τον έκανε να υποθέσει ότι το όχημα κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και πως δεν επρόκειτο για ένα απλό τροχαίο.

Πληροφορίες για βίντεο στο TikTok

Ο αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας, μίλησε για τα τελευταία στοιχεία σχετικά με το τροχαίο, αναφέροντας χαρακτηριστικά «TikTok εκείνη τη στιγμή». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι νεαροί επιβάτες, ηλικίας από 18 έως 26 ετών, φέρεται να δημιουργούσαν βίντεο για την πλατφόρμα TikTok την ώρα που συνέβη το δυστύχημα.

Ο κ. Μπαλάσκας επεσήμανε ότι η αστυνομία διερευνά αυτή την πληροφορία. «Από τα πρώτα ευρήματα προκύπτει ότι εκείνη την ώρα ήταν στον αέρα στο TikTok», δήλωσε, υπογραμμίζοντας τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης και οι συνέπειες

Το όχημα, στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα νεαρής ηλικίας, εκτιμάται ότι είχε αναπτύξει πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ο οδηγός, φτάνοντας στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Καλυψούς, έχασε τον έλεγχο του ΙΧ αυτοκινήτου.

Το αυτοκίνητο εκτράπηκε της πορείας του και προσέκρουσε πιθανότατα σε δέντρο που βρισκόταν στο διαχωριστικό διάζωμα, καταλήγοντας σε μια άμορφη μάζα σιδερικών στη μέση του δρόμου. Ο κ. Μπαλάσκας ανέφερε πως το όχημα ήταν «αφρενάριστο» και η ταχύτητα υπολογίζεται σε πάνω από 100 χιλιόμετρα, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που κάποια από τα άτομα εκτοξεύτηκαν στο οδόστρωμα. Οι αστυνομικοί της Τροχαίας προχώρησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, προκειμένου να διευκολυνθεί η περισυλλογή των θυμάτων από τους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr