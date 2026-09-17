Σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε σε σχολείο στον Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα και κινητοποιώντας τις αρχές. Ένας 13χρονος μαθητής φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του, σε μία πράξη που ξεκίνησε με την κλοπή του όπλου από ένα σούπερ μάρκετ της περιοχής. Η άμεση παρέμβαση των καθηγητών και η επακόλουθη κινητοποίηση της αστυνομίας οδήγησαν στη σύλληψη του ανήλικου.

Η αρχική επίθεση και η παρέμβαση των καθηγητών

Το περιστατικό έλαβε χώρα όταν ο 13χρονος μαθητής, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει ένα μαχαίρι από ένα σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή, κατευθύνθηκε προς το σχολείο του. Φτάνοντας στον χώρο της σχολικής μονάδας, εντόπισε έναν συμμαθητή του και κινήθηκε εναντίον του με σαφώς επιθετική διάθεση, κρατώντας το μαχαίρι που είχε κλέψει.

Παρά την απειλητική του κίνηση, ο ανήλικος δεν κατάφερε να προκαλέσει τραυματισμό στον συμμαθητή του. Άμεσα, μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου επενέβησαν για να αποτρέψουν την περαιτέρω εξέλιξη του περιστατικού. Κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον 13χρονο μαθητή, προσπαθώντας να τον ηρεμήσουν και να διαχειριστούν την κρίσιμη κατάσταση που είχε δημιουργηθεί.

Η απόδραση και η δεύτερη απόπειρα επίθεσης

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των προσπαθειών των καθηγητών να τον θέσουν υπό έλεγχο και να τον ηρεμήσουν, ο 13χρονος εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και κατάφερε να διαφύγει από το σημείο του περιστατικού. Η φυγή του δεν σήμανε το τέλος των προθέσεών του, καθώς επέστρεψε στο ίδιο σούπερ μάρκετ από όπου είχε κλέψει το πρώτο μαχαίρι.

Εκεί, ο ανήλικος προέβη στην κλοπή ενός δεύτερου μαχαιριού. Μετά την απόκτηση του δεύτερου όπλου, ο 13χρονος εξέφρασε την πρόθεσή του να επιστρέψει ξανά στο σχολείο. Σκοπός του ήταν να συνεχίσει την επίθεση εναντίον του ίδιου συμμαθητή, από τον οποίο είχε αποπειραθεί να τραυματίσει νωρίτερα, δείχνοντας μια επίμονη επιθετικότητα.

Η κινητοποίηση των αρχών και η σύλληψη του ανήλικου

Στο μεσοδιάστημα, οι σχολικές αρχές είχαν ήδη ενημερώσει την Ελληνική Αστυνομία για το σοβαρό περιστατικό που είχε λάβει χώρα εντός των σχολικών εγκαταστάσεων. Οι αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα, ξεκινώντας την αναζήτηση του ανήλικου μαθητή, δεδομένης της σοβαρότητας των πράξεών του και της απειλής που υπήρχε.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 13χρονο μαθητή πριν προλάβει να επιστρέψει στο σχολείο και να πραγματοποιήσει τη δεύτερη απόπειρα επίθεσης. Ακολούθησε η σύλληψη του ανήλικου, τερματίζοντας έτσι την επικίνδυνη ακολουθία των γεγονότων που είχαν ξεκινήσει νωρίτερα την ημέρα και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των υπολοίπων μαθητών και του προσωπικού.

Τα αίτια της πράξης παραμένουν αδιευκρίνιστα

Μέχρι στιγμής, οι ακριβείς λόγοι που οδήγησαν τον 13χρονο μαθητή σε αυτή την ακραία και επικίνδυνη πράξη παραμένουν εντελώς αδιευκρίνιστοι. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν επισταμένως το περιστατικό, προσπαθώντας να κατανοήσουν τα κίνητρα και τις συνθήκες που οδήγησαν τον ανήλικο να προβεί σε αυτές τις ενέργειες, οι οποίες περιελάμβαναν την κλοπή δύο μαχαιριών και την απόπειρα επίθεσης σε συμμαθητή του.

Η έλλειψη σαφών απαντήσεων σχετικά με τα αίτια της συμπεριφοράς του 13χρονου εγείρει προβληματισμό στην τοπική κοινωνία και την εκπαιδευτική κοινότητα του Λαγκαδά. Η ενδελεχής έρευνα των αρχών αναμένεται να ρίξει φως σε όλα τα δεδομένα και να αποκαλύψει τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτό το σοβαρό περιστατικό εντός σχολικού περιβάλλοντος.

Με πληροφορίες από: Reader