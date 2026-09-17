Η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται στην Κρήτη απολογείται σήμερα – Συνεχίζεται η μάχη για τη ζωή του

Η 18χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους της, αναμένεται να περάσει σήμερα, Πέμπτη 17/9, την πόρτα της ανακρίτριας. Το βρέφος νοσηλεύεται σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, δίνοντας μάχη για τη ζωή του μετά από βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η απολογία της μητέρας και οι ισχυρισμοί της

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 18χρονη φέρεται να παραδέχθηκε κατά την προανάκριση ότι χτύπησε το παιδί της. Ωστόσο, υποστήριξε ότι δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα των τραυμάτων που του προκάλεσε.

Επιπλέον, φέρεται να ανέφερε στις αστυνομικές αρχές ότι αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας και ότι κατά την περίοδο αυτή πάσχει από επιλόχειο κατάθλιψη. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αναμένεται να προβληθούν εκ νέου ενώπιον της ανακρίτριας κατά την σημερινή της απολογία.

Το ιστορικό κακοποίησης της 18χρονης

Νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Σύμφωνα με αυτή, η ίδια η 18χρονη υπήρξε θύμα χρόνιας κακοποίησης. Η κακοποίηση αυτή φέρεται να ξεκίνησε από την ηλικία των τεσσάρων ετών.

Η διακομιδή του βρέφους

Η 18χρονη μετέφερε το βρέφος στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων το μεσημέρι της Κυριακής. Κατά τη μεταφορά, συνοδευόταν από τον πατέρα της. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, το νεογέννητο κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί άμεσα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και παραμένει νοσηλευόμενο.

Η κατάσταση της υγείας και οι έρευνες

Το βρέφος συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη για τη ζωή του στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται εντατικά, με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το βρέφος. Το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στην πορεία της υγείας του, καθώς εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr