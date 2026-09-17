Δεκατετράχρονος απείλησε συμμαθητές με μαχαίρι σε γυμνάσιο στον Λαγκαδά

Κοινωνία
Δεκατετράχρονος απείλησε συμμαθητές με μαχαίρι σε γυμνάσιο στον Λαγκαδά

Στη σύλληψη ενός 14χρονου προχώρησαν οι αρχές στον δήμο Λαγκαδά, έξω από τη Θεσσαλονίκη, μετά από περιστατικό σε γυμνάσιο. Ο ανήλικος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να απείλησε συμμαθητές του μέσα στο σχολείο.

Το περιστατικό και η σύλληψη

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε γυμνάσιο που βρίσκεται σε περιοχή του δήμου Λαγκαδά, στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 14χρονος μαθητής φέρεται να απείλησε τους συμμαθητές του κρατώντας μαχαίρι.

Μετά την κλήση των αστυνομικών στο σημείο, οι δυνάμεις της τάξης προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του ανηλίκου για το συμβάν.

Η ταυτότητα του ανηλίκου

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 14χρονος είναι αλλοδαπός. Επιπλέον, αναφέρεται ότι διαμένει σε δομή φιλοξενίας μεταναστών που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Λαγκαδά.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr

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