Δεκατετράχρονος απείλησε συμμαθητές με μαχαίρι σε γυμνάσιο στον Λαγκαδά

Στη σύλληψη ενός 14χρονου προχώρησαν οι αρχές στον δήμο Λαγκαδά, έξω από τη Θεσσαλονίκη, μετά από περιστατικό σε γυμνάσιο. Ο ανήλικος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να απείλησε συμμαθητές του μέσα στο σχολείο.

Το περιστατικό και η σύλληψη

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε γυμνάσιο που βρίσκεται σε περιοχή του δήμου Λαγκαδά, στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 14χρονος μαθητής φέρεται να απείλησε τους συμμαθητές του κρατώντας μαχαίρι.

Μετά την κλήση των αστυνομικών στο σημείο, οι δυνάμεις της τάξης προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του ανηλίκου για το συμβάν.

Η ταυτότητα του ανηλίκου

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 14χρονος είναι αλλοδαπός. Επιπλέον, αναφέρεται ότι διαμένει σε δομή φιλοξενίας μεταναστών που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Λαγκαδά.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr