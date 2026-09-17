Μαζική θανάτωση 11 σκύλων με φόλες στο Ζάρκο Τρικάλων

Συνολικά έντεκα σκυλιά βρέθηκαν νεκρά στην περιοχή του Ζάρκου Τρικάλων, θύματα ασυνείδητων δραστών που χρησιμοποίησαν φόλες. Τα περιστατικά σημειώθηκαν εντός του τελευταίου διημέρου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των φιλοζωικών σωματείων της περιοχής. Οι σκύλοι ανήκαν σε κτηνοτρόφους και χρησιμοποιούνταν για τη φύλαξη του ζωικού κεφαλαίου στα ποιμνιοστάσιά τους.

Η θλιβερή ανακάλυψη

Οι κτηνοτρόφοι του Ζάρκου Τρικάλων ήρθαν αντιμέτωποι με ένα αποτρόπαιο θέαμα, καθώς εντόπισαν νεκρά τα σκυλιά που είχαν στην κατοχή τους. Τα ζώα αυτά διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα των ποιμνιοστασίων, προσφέροντας φύλαξη και προστασία στο ζωικό κεφάλαιο. Η ανακάλυψη των νεκρών ζώων προκάλεσε θλίψη και αγανάκτηση στους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι είδαν τους φύλακες των κοπαδιών τους να χάνονται με αυτό τον τρόπο.

Η δράση των ασυνείδητων δραστών

Η μαζική θανάτωση των σκύλων εκτυλίχθηκε σε δύο διαδοχικές ημέρες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές. Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, όταν συνολικά οκτώ σκυλιά εντοπίστηκαν νεκρά από τους ιδιοκτήτες τους. Οι ασυνείδητοι δράστες, αψηφώντας τις συνέπειες των πράξεών τους, συνέχισαν το έργο τους και την επόμενη ημέρα.

Την Τετάρτη, την αμέσως επόμενη ημέρα από το πρώτο συμβάν, άλλα τρία σκυλιά έπεσαν θύματα της ίδιας αποτρόπαιης πράξης. Με αυτό τον τρόπο, ο συνολικός αριθμός των νεκρών ζώων ανήλθε στα έντεκα. Η δράση αυτή, που εκτελέστηκε με τη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, δείχνει μια συστηματική και απτόητη συμπεριφορά από τους υπεύθυνους για το περιστατικό.

Κινητοποίηση και αιτήματα για δικαιοσύνη

Η αποτρόπαια αυτή πράξη της μαζικής θανάτωσης των σκύλων δεν άφησε αδιάφορα τα φιλοζωικά σωματεία της ευρύτερης περιοχής των Τρικάλων. Έχουν κινητοποιηθεί άμεσα, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία και την απερίφραστη καταδίκη τους για το περιστατικό. Τα σωματεία ζητούν επίμονα από τις αρμόδιες αρχές να εντοπίσουν άμεσα τους υπεύθυνους για τη δολοφονία των σκύλων.

Το αίτημα των φιλοζωικών οργανώσεων είναι σαφές και κατηγορηματικό: οι δράστες αυτής της αποτρόπαιης πράξης να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Η παραδειγματική τιμωρία θεωρείται απαραίτητη για να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά κακοποίησης ζώων στο μέλλον και να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα κατά της βίας απέναντι στα ζώα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr