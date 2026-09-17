Η bwin στηρίζει την Αμυμώνη καλύπτοντας ανάγκες σε τρόφιμα και εξοπλισμό

Η bwin ανακοίνωσε την ουσιαστική της στήριξη στον οργανισμό «Αμυμώνη», ο οποίος βρίσκεται στο πλευρό ατόμων με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες. Η εταιρεία εξασφαλίζει για τέσσερις μήνες, έως το τέλος του τρέχοντος έτους, την κάλυψη σημαντικού μέρους των αναγκών σε τρόφιμα για δύο δομές της Αμυμώνης. Πρόκειται για το Κέντρο Ημέρας «Ίριδα» και τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Λίλιαν Βουδούρη», ενισχύοντας την καθημερινότητα των ανθρώπων που φιλοξενούνται και εργάζονται εκεί.

Σταθερή κάλυψη αναγκών

Η bwin ενώνει τις δυνάμεις της με την Αμυμώνη, στηρίζοντας ενεργά την καθημερινότητα των ανθρώπων της και καλύπτοντας μια βασική και σταθερή ανάγκη δύο δομών της. Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναλαμβάνει την προμήθεια τροφίμων για το Κέντρο Ημέρας «Ίριδα» και τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Λίλιαν Βουδούρη».

Η προσφορά αυτή έχει διάρκεια, καθώς εξασφαλίζει τη σταθερή κάλυψη των καθημερινών αναγκών σε τρόφιμα για ένα διάστημα τεσσάρων μηνών, δηλαδή έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, η bwin παρέχει και απαραίτητες μικροσυσκευές κουζίνας, συμβάλλοντας στην καλύτερη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Αυτή η έμπρακτη στήριξη αποφορτίζει τον οργανισμό από ένα σημαντικό μέρος των πάγιων λειτουργικών του εξόδων, επιτρέποντας στην Αμυμώνη να διαθέσει πόρους σε άλλους τομείς του έργου της.

Το έργο της «Αμυμώνης» και οι ωφελούμενοι

Η «Αμυμώνη» έχει μακρά παρουσία στο πλευρό ατόμων με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, καθώς και των οικογενειών τους. Ο οργανισμός προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες με βασικό στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων των ωφελούμενων, την ενίσχυση της αυτονομίας τους και τη συνολική βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Η κάλυψη βασικών αναγκών των δομών της, όπως η διατροφή και ο εξοπλισμός, είναι ζωτικής σημασίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι που εργάζονται στην Αμυμώνη μπορούν να παραμείνουν πλήρως επικεντρωμένοι στο σημαντικό και απαιτητικό έργο τους, χωρίς να ανησυχούν για την εξασφάλιση των βασικών αγαθών.

Δηλώσεις από bwin και «Αμυμώνη»

Η Γενική Διευθύντρια της bwin Greece, Ιωάννα Μπερίου, δήλωσε σχετικά με την πρωτοβουλία: «Μια κοινωνική πρωτοβουλία έχει αξία όταν ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες. Η Αμυμώνη επιτελεί σημαντικό έργο, στηρίζοντας καθημερινά τους ωφελούμενους και τις οικογένειές τους.» Η κυρία Μπερίου πρόσθεσε: «Με τη συγκεκριμένη δράση συμβάλλουμε έμπρακτα στη λειτουργία δύο δομών της, καλύπτοντας σταθερές και ουσιαστικές ανάγκες τους».

Από την πλευρά της «Αμυμώνης», η Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Fundraising, Χαρίκλεια Μπράτη, εξέφρασε την ικανοποίησή της. «Η συνεργασία μας με τη bwin είναι για εμάς μια όμορφη και ουσιαστική σχέση στήριξης, που αποκτά πραγματικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα της Αμυμώνης», ανέφερε. Η κυρία Μπράτη συμπλήρωσε: «Η σταθερή προσφορά τροφίμων και μικροσυσκευών, καλύπτει ένα σημαντικό μέρος των μηνιαίων αναγκών μας και μας βοηθά να συνεχίζουμε με συνέπεια το έργο μας, δίπλα στους ωφελούμενούς μας με πολλαπλές αναπηρίες. Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες που τους έχουμε συνοδοιπόρους, πιστεύουν στο έργο μας και επιλέγουν να το στηρίζουν έμπρακτα».

Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της bwin

Η συγκεκριμένη κοινωνική πρωτοβουλία της bwin εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της εταιρείας. Το πρόγραμμα αυτό εστιάζει σε παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο να ανταποκριθούν σε πραγματικές και διαρκείς ανάγκες της κοινωνίας.

Βασική αρχή του προγράμματος είναι οι δράσεις να έχουν άμεσο και μετρήσιμο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των ανθρώπων και των φορέων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Μέσω αυτής της νέας ενέργειας, η bwin συνεχίζει να δίνει ουσιαστικό περιεχόμενο στην κοινωνική της ευθύνη, στηρίζοντας στην πράξη ανθρώπους και οργανισμούς που έχουν ανάγκη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta