Επίσημος ο δανεισμός του Γιώργου Κυριόπουλου στην Κηφισιά

Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Κυριόπουλου από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με τη μορφή δανεισμού για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Η συμφωνία επισημοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, με τον 22χρονο μεσοεπιθετικό να επιστρέφει στην ομάδα των βορείων προαστίων για δεύτερη φορά στην καριέρα του. Ο δανεισμός του νεαρού ποδοσφαιριστή έχει διάρκεια ενός έτους.

Η επιστροφή στην Κηφισιά

Ο Γιώργος Κυριόπουλος επιστρέφει στο συγκρότημα των βορείων προαστίων, έχοντας φορέσει τη φανέλα της ομάδας και τη σεζόν 2024-2025. Τότε, υπό την καθοδήγηση του Σεμπάστιαν Λέτο, ο νεαρός μεσοεπιθετικός είχε μια εξαιρετική παρουσία, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της Κηφισιάς προς την άνοδο στη Super League.

Συγκεκριμένα, τη σεζόν 2024-2025, ο Κυριόπουλος κατέγραψε 30 συμμετοχές στη Super League 2, σημειώνοντας 5 τέρματα και προσφέροντας ισάριθμες ασίστ. Η παρουσία του ήταν ακρογωνιαίος λίθος στην κατάκτηση του τίτλου της Super League 2 και την επιστροφή της ομάδας στη Stoiximan Super League. Μάλιστα, χάρη στην εξαιρετική του απόδοση, ψηφίστηκε ως ο «Καλύτερος Νέος Ποδοσφαιριστής» της Super League 2 για τη σεζόν 2024/25.

Η ποδοσφαιρική διαδρομή του Κυριόπουλου

Ο Γιώργος Κυριόπουλος γεννήθηκε στις 24 Αυγούστου 2004 και αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τα τμήματα υποδομής του Ομίλου Αθλοπαιδιών Κω. Το καλοκαίρι του 2018 εντάχθηκε στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, όπου αποτέλεσε μέλος της Κ19 του συλλόγου. Με την Κ19 του «τριφυλλιού», κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή στο αντίστοιχο ηλικιακό πρωτάθλημα της Super League το 2022.

Τον Οκτώβριο του 2021, ο Κυριόπουλος υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα του «τριφυλλιού» πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2022, σε αγώνα για το Κύπελλο Ελλάδας με αντίπαλο τον ΝΠΣ Βόλου. Επιπλέον, ως μέλος του Παναθηναϊκού Β’, έχει καταγράψει 40 συμμετοχές στη Super League 2, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες.

Επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού

Η αποχώρηση του νεαρού μεσοεπιθετικού δημιουργεί ένα σημαντικό κενό στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού. Ο Γιώργος Κυριόπουλος ήταν ένας από τους 23 ποδοσφαιριστές που είχαν δηλωθεί στην UEFA, κατέχοντας μία πολύ ιδιαίτερη θέση. Συγκεκριμένα, κάλυπτε την κατηγορία των παικτών που προέρχονται από τα σπλάχνα του συλλόγου (club trained).

Για να πληροί ένας παίκτης τα κριτήρια αυτής της κατηγορίας, πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον μία τριετία στις ακαδημίες της ομάδας μεταξύ 15 και 21 ετών. Με την παραχώρησή του, ο Παναθηναϊκός δεν έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει τη θέση του με άλλον ποδοσφαιριστή. Αυτό συμβαίνει επειδή, πέραν των ήδη δηλωμένων Κάτρη και Κότσαρη, το ρόστερ του «τριφυλλιού» δεν διαθέτει άλλον παίκτη που να πληροί τα αυστηρά αυτά κριτήρια της UEFA. Ως εκ τούτου, ο Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, αφήνοντας μία θέση αναγκαστικά κενή στη λίστα του, με 22 ποδοσφαιριστές αντί για 23.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta