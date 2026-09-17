Τρεις νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ένα σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου 2026, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας. Το όχημα, στο οποίο επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα, εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε προστατευτικές μπάρες και στη συνέχεια σε μαντρότοιχο ξενοδοχείου. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, τρεις επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους, ενώ δύο ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά, με την άσφαλτο να μετατρέπεται σε αιματοβαμμένο σκηνικό γεμάτο συντρίμμια.

Το χρονικό της τραγωδίας στη Γλυφάδα

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα, στο ρεύμα της λεωφόρου Ποσειδώνος με κατεύθυνση προς Αθήνα. Το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν πέντε νεαροί, έχασε τον έλεγχο της πορείας του στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Καλυψούς, στο ύψος της Γλυφάδας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός του ΙΧ έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει στα κιγκλιδώματα και να προσκρούσει αρχικά σε προστατευτικές μπάρες. Στη συνέχεια, γκρέμισε τον μαντρότοιχο ενός ξενοδοχείου που βρίσκεται στο σημείο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να ανατραπεί. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης μετέτρεψε το όχημα σε άμορφη μάζα σιδερικών, ιδιαίτερα στο μπροστινό του σημείο.

Οι νεκροί και οι τραυματίες του δυστυχήματος

Από το τραγικό δυστύχημα, τρεις επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για άτομα ηλικίας 20, 23 και 26 ετών. Αρχικά, ο θάνατος δύο επιβαινόντων διαπιστώθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ο τρίτος νεαρός οδηγήθηκε κατευθείαν στο χειρουργείο, όπου, παρά τις απανωτές ανακοπές καρδιάς, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.

Δύο ακόμη άτομα, αμφότερα ηλικίας 18 ετών, τραυματίστηκαν σοβαρά. Μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου ο ένας από αυτούς διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Πλέον, και οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες από το σημείο

Ένοικος του ξενοδοχείου, που βρίσκεται ακριβώς στο σημείο του δυστυχήματος, περιέγραψε συγκλονισμένος τα όσα εκτυλίχθηκαν. Γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα, άκουσε ένα δυνατό φρενάρισμα και αμέσως μετά έναν εκκωφαντικό θόρυβο, σαν ένα τεράστιο «μπαμ». Όταν βγήκε στο μπαλκόνι του για να δει τι είχε συμβεί, αντίκρυσε καπνό και σκόνη να έχουν καλύψει την περιοχή.

Ο μάρτυρας περιέγραψε πως η μηχανή του αυτοκινήτου είχε αποκολληθεί από το όχημα και καιγόταν μόνη της σε ένα σημείο. Φαινόταν επίσης ότι δύο άτομα βρίσκονταν εκτός του αυτοκινήτου, στην άσφαλτο, ενώ το ίδιο το όχημα είχε μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών. Η εικόνα έδειχνε ότι επρόκειτο για ένα σφοδρό τροχαίο με θύματα, ενώ τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, η Πυροσβεστική και η Αστυνομία έφτασαν άμεσα στο σημείο, χωρίς καθυστέρηση.

Η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν επισταμένως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Ο αστυνομικός αναλυτής Γιώργος Μπαλάσκας, μιλώντας σε εκπομπή, παρέθεσε τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με το τροχαίο δυστύχημα. Ανέφερε ότι υπάρχει μια πληροφορία που αναφέρει ότι οι επιβαίνοντες, μια «ωραία παρέα» νέων παιδιών από 18 έως 26 ετών, ενδεχομένως έκαναν TikTok την ώρα της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι εκείνη τη στιγμή ήταν «στον αέρα στο TikTok». Ο αναλυτής πρόσθεσε ότι το αυτοκίνητο προσέκρουσε στον μαντρότοιχο αφρενάριστο, με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Η Αστυνομία συνεχίζει τους ελέγχους για να διευκρινίσει πλήρως τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος που κόστισε τη ζωή σε τρεις νέους ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δύο.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit