Κτηνωδία στα Τρίκαλα: 11 σκυλιά φύλαξης κοπαδιών θανατώθηκαν με φόλες

Έντεκα σκυλιά φύλαξης κοπαδιών βρέθηκαν νεκρά στο Ζάρκο Τρικάλων το τελευταίο διήμερο, θύματα μαζικής δηλητηρίασης με φόλες από αγνώστους. Το αποτρόπαιο περιστατικό, που αφορά ζώα απαραίτητα για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου των κτηνοτρόφων, έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των τοπικών φιλοζωικών σωματείων. Οι φορείς αυτοί ζητούν άμεση διαλεύκανση και παραδειγματική τιμωρία των υπαιτίων, ενώ οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε κινητοποίηση για τον εντοπισμό τους.

Η κτηνωδία στο Ζάρκο Τρικάλων

Συνολικά έντεκα σκυλιά, τα οποία είχαν ως βασική τους αποστολή τη φύλαξη κοπαδιών, έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή του Ζάρκου Τρικάλων. Η θανάτωση των ζώων συνέβη το τελευταίο διήμερο, ύστερα από μια ασυνείδητη ενέργεια αγνώστων, οι οποίοι τοποθέτησαν φόλες.

Τα σκυλιά αυτά αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των κτηνοτρόφων, καθώς είχαν αναλάβει την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στα ποιμνιοστάσιά τους. Η μαζική δηλητηρίαση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη και αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία, ειδικά στους ιδιοκτήτες των ζώων, οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση.

Η χρονολογική εξέλιξη των θανάτων

Το εφιαλτικό περιστατικό άρχισε να αποκαλύπτεται την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026. Εκείνη την ημέρα, κτηνοτρόφοι της περιοχής εντόπισαν αρχικά οκτώ νεκρά ζώα μέσα στα ποιμνιοστάσιά τους, τα οποία είχαν δηλητηριαστεί. Τα ζώα αυτά ήταν υπεύθυνα για τη φύλαξη των κοπαδιών τους.

Οι δράστες, χωρίς να σταματήσουν την εγκληματική τους δραστηριότητα, συνέχισαν το αποτρόπαιο έργο τους και την επόμενη ημέρα, την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026. Κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας, θανάτωσαν ακόμη τρία σκυλιά, χρησιμοποιώντας τον ίδιο αποτρόπαιο τρόπο. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των νεκρών ζώων ανήλθε στα έντεκα μέσα σε μόλις δύο ημέρες.

Έντονη αντίδραση από τα φιλοζωικά σωματεία

Η μαζική δηλητηρίαση των έντεκα σκύλων έχει προκαλέσει την έντονη και άμεση αντίδραση των τοπικών Φιλοζωικών Σωματείων. Οι εκπρόσωποι των σωματείων αυτών έχουν εκφράσει την οργή τους για την κτηνωδία και ζητούν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες.

Παράλληλα, τα φιλοζωικά σωματεία απαιτούν την παραδειγματική τιμωρία των υπαιτίων, ώστε να αποτραπούν παρόμοιες πράξεις στο μέλλον και να σταλεί ένα σαφές μήνυμα. Η δράση των άγνωστων δραστών έχει κινητοποιήσει τους φιλοζωικούς κύκλους της περιοχής, οι οποίοι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και πιέζουν για δικαιοσύνη.

Κινητοποίηση αρχών και απόγνωση των κτηνοτρόφων

Οι ιδιοκτήτες των ζώων, οι κτηνοτρόφοι του Ζάρκου Τρικάλων, βρίσκονται σε κατάσταση απόγνωσης μετά την απώλεια των σκύλων τους. Τα ζώα αυτά δεν ήταν απλά κατοικίδια, αλλά αποτελούσαν βασικό εργαλείο για την προστασία των κοπαδιών τους και του ζωικού τους κεφαλαίου, με την απώλειά τους να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

Εν τω μεταξύ, οι Αρχές και οι αρμόδιοι φορείς έχουν τεθεί σε κινητοποίηση με στόχο τον εντοπισμό των υπευθύνων για αυτή την ασυνείδητη και εγκληματική ενέργεια. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην ανεύρεση των δραστών που προκάλεσαν τον θάνατο των έντεκα σκύλων, προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και να τιμωρηθούν παραδειγματικά.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit, Topontiki