Άρης: Το πρώτο crash test στο Βελιγράδι

Ο Άρης ετοιμάζεται για μια σημαντική φιλική αναμέτρηση στο Βελιγράδι, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα στις 18 Σεπτεμβρίου. Αυτό το παιχνίδι έχει αποκτήσει ιδιαίτερο χαρακτήρα, κυρίως λόγω της προηγούμενης επιβλητικής νίκης των «κίτρινων» επί των Σέρβων κατά τη διάρκεια του τουρνουά της Κύπρου. Η αναμέτρηση αυτή χαρακτηρίζεται ως ένα πρώιμο τεστ προσωπικότητας για την ελληνική ομάδα, καθώς οι επίσημες υποχρεώσεις δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει.

Η σημασία της αναμέτρησης στο Βελιγράδι

Η επικείμενη φιλική αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς ο Άρης είχε επικρατήσει εμφατικά των Σέρβων στο πρόσφατο τουρνουά της Κύπρου. Αυτή η νίκη προκάλεσε την ενόχληση της ομάδας του Ίμπο Ναβάρο, η οποία εκφράστηκε ακόμη και στον τίτλο κειμένου στην επίσημη σελίδα του Ερυθρού Αστέρα, όπου αναφερόταν «Ένα παιχνίδι που πρέπει σύντομα να ξεχάσει».

Είναι δεδομένο πως η σερβική ομάδα θα εμφανίσει τάσεις ρεβανσισμού, κάτι που γνωρίζει και ο Άρης. Για αυτόν τον λόγο, το φιλικό παιχνίδι μπορεί να χαρακτηριστεί ως τεστ προσωπικότητας. Για τους «κίτρινους» θα είναι σπουδαίο να μπορέσουν να απορροφήσουν την πίεση που αναμένεται να δεχθούν και να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, βγάζοντας το επίπεδο ομοιογένειας που τους χαρακτήρισε στα τρία από τα τέσσερα ημίχρονα που έπαιξαν στην Κύπρο.

Η προετοιμασία και η κατάσταση της ομάδας

Η ομάδα του Άρη βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο προετοιμασίας, καθώς, σύμφωνα με δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη, είχαν πραγματοποιηθεί μόλις 7-8 προπονήσεις έως το τουρνουά της Κύπρου, στις οποίες προστέθηκαν ακόμη τρεις. Ο συνολικός αριθμός των προπονήσεων είναι εκκωφαντικά μικρός για μια ομάδα που χτίστηκε από μηδενική βάση και παραμένει υπό κατασκευή.

Το χτίσιμο γραμμών επικοινωνίας και αυτοματισμών αποτελεί βασική προτεραιότητα για το τεχνικό επιτελείο. Αυτή είναι η συνθήκη υπό το βάρος της οποίας πρέπει να δουλέψει ο Άρης, επιδιώκοντας παράλληλα να είναι αποτελεσματικός στις αναμετρήσεις του. Η ημερομηνία της 17ης Σεπτεμβρίου υπογραμμίζει το πόσο νωρίς είναι για να μιλάμε για πλήρη ετοιμότητα.

Η απόδοση στην Κύπρο και η απουσία Μοκόκα

Το ποσοστό επιτυχίας του Άρη στην Κύπρο, της τάξεως του 75% (τρία από τα τέσσερα ημίχρονα), μπορεί να χαρακτηριστεί αξιοθαύμαστο, ειδικά αν ληφθεί υπόψη το επίπεδο των αντιπάλων. Ωστόσο, ένα αρνητικό στοιχείο στην προετοιμασία είναι η απουσία του Άνταμ Μοκόκα.

Ο Γάλλος διεθνής δεν είναι σε θέση να μπει σε συνθήκες αγώνα και δεν είναι ακόμη έτοιμος για έντονη πίεση στην προπόνηση. Ο Άρης προσέχει για να έχει με τον Μοκόκα, χωρίς καμία πρόθεση ρίσκου. Έχει προβλεφθεί επιπλέον εβδομάδα θεραπειών, ώστε όταν επιστρέψει, να έχει ξεχάσει τον τραυματισμό του. Η παρουσία του παίκτη, ο οποίος προβλέπεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη σύνδεση περιφέρειας και γραμμής ψηλών και αποτελεί ένα χρησιμότατο εργαλείο στην άμυνα, θα ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη.

Το πρόγραμμα των φιλικών και οι προκλήσεις

Η αποστολή του Άρη θα αναχωρήσει για την πρωτεύουσα της Σερβίας μετά την τελευταία προπόνηση που θα πραγματοποιηθεί στο Nick Galis Hall. Το πενθήμερο που ακολουθεί είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το πλάνο του τεχνικού επιτελείου, καθώς περιλαμβάνει συνολικά τρεις φιλικές αναμετρήσεις.

Πέρα από το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα στις 18 Σεπτεμβρίου, ο Άρης θα αντιμετωπίσει τη Μύκονο στις 20 Σεπτεμβρίου και την Μπαχτσέσεχιρ στις 22 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των «Μαυροσκούφειων». Θα είναι δύσκολο για μια ομάδα που διανύει περίοδο προετοιμασίας να παίξει τρία παιχνίδια σε διάστημα πέντε ημερών, διατηρώντας την ίδια ένταση σε όλα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta