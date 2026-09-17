Χανιά: Ενώπιον ανακρίτριας η 18χρονη μητέρα για την κακοποίηση του βρέφους της

Η 18χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους της, αναμένεται να περάσει σήμερα το κατώφλι της ανακρίτριας στα Χανιά. Η απολογία της είναι προγραμματισμένη για λίγο μετά τις 11 το πρωί, καθώς είχε ζητήσει και λάβει προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπισή της. Το βρέφος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η απολογία της 18χρονης μητέρας

Η 18χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους της, πρόκειται να βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί. Η ίδια είχε παρουσιαστεί στις εισαγγελικές αρχές πριν από δύο ημέρες, όπου ζήτησε και της δόθηκε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία της, σχετικά με τις κατηγορίες που την βαραίνουν.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της ενώπιον της ανακρίτριας, θα ακολουθήσει η απόφαση για την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση. Η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας θα κρίνουν εάν η 18χρονη θα προφυλακιστεί ή εάν θα αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Η κατάσταση της υγείας του βρέφους

Το νεογέννητο βρέφος, το οποίο φέρει βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή, ωστόσο εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των τραυμάτων που υπέστη.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του βρέφους, το οποίο δίνει μάχη για να ξεπεράσει τις σοβαρές κακώσεις που του προκλήθηκαν. Η νοσηλεία του στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών κρίνεται απαραίτητη λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του.

Οι ισχυρισμοί της κατηγορούμενης μητέρας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής, η 18χρονη φέρεται να παραδέχθηκε κατά τη διάρκεια της προανάκρισης ότι χτύπησε το παιδί της. Η ίδια φέρεται να ισχυρίστηκε πως δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα των τραυμάτων που προκάλεσε στο βρέφος.

Επιπλέον, η 18χρονη φέρεται να ανέφερε στις αστυνομικές αρχές ότι αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι κατά την περίοδο αυτή πάσχει από επιλόχειο κατάθλιψη. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αναμένεται να προβληθούν εκ νέου ενώπιον της ανακρίτριας κατά την απολογία της, ως μέρος της υπερασπιστικής της γραμμής.

Το παρελθόν της 18χρονης και η παρέμβαση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Νέες διαστάσεις στην υπόθεση δίνει μια ανακοίνωση από τον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Στην ανακοίνωση αυτή, αναφέρεται πως η 18χρονη υπήρξε η ίδια θύμα χρόνιας κακοποίησης, ξεκινώντας από την ηλικία των τεσσάρων ετών, γεγονός που φέρνει στο φως ένα δύσκολο παρελθόν για τη νεαρή μητέρα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα ήταν ήδη γνωστή στις αρμόδιες αρχές και βρισκόταν υπό την παρακολούθηση κοινωνικών υπηρεσιών κατά τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό το στοιχείο προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας στην υπόθεση της κακοποίησης του βρέφους.

Με πληροφορίες από: Reader