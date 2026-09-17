Κεφαλονιά: Σοβαρός τραυματισμός 17χρονου με ηλεκτρικό πατίνι μετά από σύγκρουση με άλογο

Στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» στην Αθήνα νοσηλεύεται ένας 17χρονος από την Κεφαλονιά, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο Αργοστόλι, όταν ο νεαρός συγκρούστηκε με ένα άλογο που βρισκόταν στον δρόμο.

Ο ιδιοκτήτης του αλόγου έχει συλληφθεί, ενώ η κατάσταση της υγείας του 17χρονου, αν και αρχικά φάνηκε να μην είναι σοβαρή, επιδεινώθηκε και χρειάστηκε η διακομιδή του στην Αθήνα. Οι θεράποντες ιατροί εμφανίζονται πλέον αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του.

Το ατύχημα στην Αγία Βαρβάρα

Το ατύχημα σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της 14ης Σεπτεμβρίου, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Ο 17χρονος κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι με κατεύθυνση προς το Αργοστόλι, όταν συγκρούστηκε με ένα άλογο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην ίδια κατεύθυνση κινούνταν πεζός ο ιδιοκτήτης του αλόγου, οδηγώντας το ζώο στον δρόμο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση του ηλεκτρικού πατινιού με το άλογο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Η πορεία της υγείας του 17χρονου

Αρχικά, ο τραυματισμός του 17χρονου δεν φάνηκε να είναι σοβαρός. Ωστόσο, λίγη ώρα μετά το περιστατικό, ο νεαρός παρουσίασε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την άμεση μετάβασή του στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς.

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου, ο 17χρονος εξετάστηκε και παρέμεινε για παρακολούθηση και νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του, όμως, επιδεινώθηκε, οδηγώντας τους γιατρούς στην απόφαση για διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Διακομιδή στην Αθήνα και αισιόδοξα νέα

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» της Αθήνας, όπου και νοσηλεύεται. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 17χρονος έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει θετική εικόνα, με τους θεράποντες ιατρούς του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» να εκφράζουν την αισιοδοξία τους για την περαιτέρω πορεία της ανάρρωσής του.

Η έρευνα της Τροχαίας και η σύλληψη

Για το περιστατικό του ατυχήματος, την έρευνα έχει αναλάβει η Τροχαία Αργοστολίου, η οποία διενεργεί τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαλεύκανση των συνθηκών.

Στο πλαίσιο της έρευνας, ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Με πληροφορίες από: Newsit