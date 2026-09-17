Συνέλαβαν την «Τζένιφερ Λόπεζ» της Μινεσότα για κλοπές – Η απίστευτη ομοιότητα με την σταρ

Μια 35χρονη γυναίκα συνελήφθη στη Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών για κλοπές σε καταστήματα, μια είδηση που γρήγορα ξεπέρασε τα τοπικά όρια. Η σύλληψή της, ωστόσο, απέκτησε ευρεία δημοσιότητα και έγινε γρήγορα viral, όχι τόσο για την ίδια την πράξη, όσο για ένα εντελώς διαφορετικό χαρακτηριστικό της. Συγκεκριμένα, η γυναίκα παρουσιάζει μια εκπληκτική ομοιότητα με την παγκοσμίου φήμης σταρ Τζένιφερ Λόπεζ, ένα γεγονός που τράβηξε αμέσως την προσοχή του κοινού μετά τη δημοσίευση της φωτογραφίας της από τις αρχές. Η ομοιότητα αυτή προκάλεσε πληθώρα σχολίων και συζητήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ταυτότητα της συλληφθείσας και οι κατηγορίες

Η γυναίκα που συνελήφθη και βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ονομάζεται Σαϊρένα Αν Κουάστ. Είναι 35 ετών και η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Σεντ Κλάουντ, η οποία βρίσκεται στην πολιτεία της Μινεσότα. Την υπόθεση χειρίστηκε ο σερίφης της κομητείας, ο οποίος προχώρησε στην κράτησή της βάσει των κατηγοριών που την βαρύνουν, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.

Οι κατηγορίες εις βάρος της Σαϊρένα Αν Κουάστ αφορούν κλοπές που φέρεται να διέπραξε σε διάφορα καταστήματα της περιοχής. Αυτές οι πράξεις οδήγησαν στην επίσημη διαδικασία της σύλληψης, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη λήψη της φωτογραφίας της, γνωστής ως mugshot, για τα αρχεία των αρχών και την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Το αντικείμενο των κλοπών και η αξία τους

Πιο συγκεκριμένα, οι κλοπές για τις οποίες κατηγορείται η 35χρονη αφορούν συσκευασίες μπαταριών. Αυτές οι μπαταρίες προορίζονταν για τη λειτουργία ηλεκτρικών εργαλείων, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από τις αρχές που διερευνούν την υπόθεση. Η επιλογή αυτού του συγκεκριμένου είδους αποτελεί μέρος της δικογραφίας που σχηματίστηκε εις βάρος της, προσθέτοντας λεπτομέρειες στην κατηγορία των κλοπών.

Η συνολική αξία των κλεμμένων συσκευασιών μπαταριών υπολογίζεται σε ένα ποσό περίπου 580 δολαρίων. Αυτό το ποσό αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της υπόθεσης των κλοπών, προσδιορίζοντας το μέγεθος της φερόμενης ζημίας που προκλήθηκε στα καταστήματα και την σοβαρότητα των κατηγοριών που αντιμετωπίζει η συλληφθείσα.

Η εκπληκτική ομοιότητα που έγινε viral

Το στοιχείο που μετέτρεψε τη σύλληψη της Σαϊρένα Αν Κουάστ σε ένα παγκόσμιο θέμα συζήτησης και ενδιαφέροντος ήταν η εντυπωσιακή ομοιότητά της με την διάσημη Λατίνα σταρ, Τζένιφερ Λόπεζ. Η ομοιότητα αυτή ήταν τόσο έντονη και αναπάντεχη, που πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έσπευσαν να σχολιάσουν την αναπάντεχη αυτή οπτική σύγκριση, εκφράζοντας την έκπληξή τους.

Όταν η φωτογραφία της συλληφθείσας, γνωστή ως mugshot, τραβήχτηκε κατά το πρωτόκολλο της αστυνομίας και δημοσιεύτηκε, κανείς δεν περίμενε την έκταση που θα έπαιρνε η είδηση. Οι χρήστες των social media δεν σταμάτησαν να αναφέρουν την εκπληκτική ομοιότητα, με αποτέλεσμα η είδηση της σύλληψης να γίνει viral σε σύντομο χρονικό διάστημα, ξεπερνώντας τα όρια της τοπικής ειδησεογραφίας και φτάνοντας σε ένα ευρύτερο κοινό.

Η δημοσίευση της φωτογραφίας και η επακόλουθη διάδοση της είδησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέδειξαν την υπόθεση, καθιστώντας τη Σαϊρένα Αν Κουάστ γνωστή ως την «Τζένιφερ Λόπεζ της Μινεσότα». Αυτή η ονομασία προέκυψε λόγω της αναμφισβήτητης οπτικής της ταύτισης με την παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνιδα, προκαλώντας ποικίλα σχόλια και συζητήσεις στο διαδίκτυο.

Με πληροφορίες από: Topontiki