Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε συντάξει διαθήκη, όπως αποκάλυψε ο επί χρόνια δικηγόρος και στενός του φίλος, Γιώργος Μερκουλίδης. Παρά το γεγονός ότι είχε συζητήσει το ενδεχόμενο μετά την περιπέτεια του εγκλεισμού του στο Δρομοκαΐτειο, ο τραγουδιστής θεωρούσε πως ήταν πολύ νωρίς για μια τέτοια απόφαση. Ο κ. Μερκουλίδης μίλησε επίσης για την τελευταία επικοινωνία που είχε με τον καλλιτέχνη, καθώς και για τις εξελίξεις στην υπόθεση σχετικά με την αναβάθμιση της κατηγορίας κατά των δύο γιατρών.

Η απουσία διαθήκης και ο αρχικός δισταγμός

Ο Γιώργος Μερκουλίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ανέφερε ότι είχε συμβουλεύσει τον Γιώργο Μαζωνάκη να ρυθμίσει εγκαίρως τις υποθέσεις του. Ωστόσο, ο τραγουδιστής απαντούσε χαρακτηριστικά ότι «εγώ θα πεθάνω σε βαθύ γήρας», εκφράζοντας την πεποίθηση πως είχε ακόμη πολλά χρόνια ζωής μπροστά του.

Παρά τον αρχικό του δισταγμό, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ζητήσει από τον δικηγόρο του να ετοιμάσει ένα πρώτο σχέδιο διαθήκης. Σκοπός ήταν να επισκεφθούν στη συνέχεια συμβολαιογράφο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ωστόσο, η συνάντηση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ και κανένα έγγραφο δεν υπογράφηκε, με αποτέλεσμα ο τραγουδιστής να μην έχει συντάξει διαθήκη.

Η τελευταία επικοινωνία με τον δικηγόρο του

Ο Γιώργος Μερκουλίδης δήλωσε συγκλονισμένος από τον τραγικό τρόπο που έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αποκάλυψε ότι τους τελευταίους περίπου εννέα μήνες δεν είχε καμία απολύτως επαγγελματική εμπλοκή με τον τραγουδιστή. Ωστόσο, στις 25 Αυγούστου, ο Γιώργος Μαζωνάκης επικοινώνησε μαζί του τηλεφωνικά.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο τραγουδιστής του είπε ότι ήθελε να συζητήσουν ένα θέμα. Εκείνη τη στιγμή, ο κ. Μερκουλίδης βρισκόταν σε διακοπές και του απάντησε ότι θα τον καλούσε μόλις επέστρεφε. Δυστυχώς, η συζήτηση που σχεδίαζαν δεν έγινε ποτέ, καθώς, όπως είπε ο ίδιος, «δυστυχώς δεν πρόλαβα». Δεν διευκρινίστηκε, πάντως, αν το θέμα για το οποίο ήθελε να του μιλήσει ο καλλιτέχνης σχετιζόταν με τη διαθήκη ή με κάποια άλλη υπόθεση.

Η περιπέτεια του Δρομοκαΐτειου και η λαϊκή στήριξη

Ο Γιώργος Μερκουλίδης αναφέρθηκε επίσης στον εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο, ο οποίος είχε γίνει την παραμονή Δεκαπενταύγουστου του 2025. Ο δικηγόρος, ο οποίος ήταν ο νομικός του παραστάτης τότε, υποστήριξε ότι αυτή η περιπέτεια είχε προκαλέσει στον τραγουδιστή βαθιά πικρία και αγανάκτηση, καθώς θεωρούσε ότι ήταν ένας άδικος και παράνομος εγκλεισμός.

Παρά την πικρία του, ο κ. Μερκουλίδης τόνισε ότι η μεγάλη συμπαράσταση του κόσμου τού αποκάλυψε το πραγματικό μέγεθος της αγάπης που απολάμβανε. Αυτή η εκδήλωση αγάπης και στήριξης, την οποία ο τραγουδιστής δεν είχε συνειδητοποιήσει πλήρως, τον βοήθησε να βγει ψυχικά ισχυρότερος από εκείνη τη δοκιμασία, παρόλο που ήταν γεμάτος αγανάκτηση για την υπόθεση.

Οι θεραπείες και οι ιατρικές επαφές

Σχετικά με τα ζητήματα υγείας του τραγουδιστή, ο Γιώργος Μερκουλίδης δήλωσε ότι στο παρελθόν ο Γιώργος Μαζωνάκης απευθυνόταν σε συμβατικούς γιατρούς. Ο ίδιος ο δικηγόρος δεν γνώριζε τίποτα για τυχόν επαφές του τραγουδιστή με υπνοθεραπευτές ή άλλους εναλλακτικούς θεραπευτές.

Ο κ. Μερκουλίδης εκτίμησε ότι αυτές οι επισκέψεις σε εναλλακτικούς θεραπευτές είχαν αρχίσει να γίνονται συστηματικά κατά το τελευταίο διάστημα της ζωής του καλλιτέχνη. Αυτή η αλλαγή στις επιλογές του τραγουδιστή για την υγεία του φαίνεται να ήταν μια πρόσφατη εξέλιξη, σύμφωνα με τον δικηγόρο.

Η αναβάθμιση της κατηγορίας για τους γιατρούς

Ο Γιώργος Μερκουλίδης αναφέρθηκε, τέλος, στην αναβάθμιση της κατηγορίας κατά των δύο γιατρών του Κολωνακίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Χαρακτήρισε ορθή την απόφαση της Εισαγγελίας, εξηγώντας τη νομική έννοια του ενδεχόμενου δόλου.

Σύμφωνα με την εξήγηση του δικηγόρου, ο ενδεχόμενος δόλος αφορά την πρόβλεψη ενός πιθανού αποτελέσματος και την αποδοχή του, ακόμη και όταν ο κατηγορούμενος δεν το επιδιώκει ευθέως. Η Εισαγγελία προχώρησε σε αυτή την αναβάθμιση, θεωρώντας πως πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή αυτής της κατηγορίας στην υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos