Πτώση Phantom: Ο συγγενής του επισμηναγού ζητά να ερευνηθούν τα πάντα

Λίγες ημέρες μετά την τραγωδία στην Τανάγρα, ο Διονύσης Μπέλτσος, συγγενής του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια για τον θάνατο των δύο χειριστών του Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας. Η παρέμβασή του έχει ιδιαίτερο προσωπικό βάρος, καθώς ο ίδιος συνδέεται με στενή συγγενική σχέση με τον έναν εκ των θυμάτων.

Ο κ. Μπέλτσος ζητά να ερευνηθούν τα πάντα σχετικά με το δυστύχημα, υπογραμμίζοντας πως οι νεκροί δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και πως η αλήθεια πρέπει να αποκαλυφθεί μέσα από μια ψύχραιμη και εις βάθος διαδικασία.

Η τραγωδία στην Τανάγρα και οι ανθρώπινες απώλειες

Η πτώση του F-4E Phantom II σημειώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Πολεμική Αεροπορία, το αεροσκάφος κατέπεσε στις 14:55, περίπου τρία ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης.

Οι δύο χειριστές, ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος σμηναγός Δημήτριος Πέτρου, έχασαν τη ζωή τους. Ο Διονύσης Μπέλτσος συνδέεται συγγενικά με τον επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια, καθώς οι σύζυγοί τους είναι αδελφές.

Το προσωπικό βάρος της απώλειας

Ο Διονύσης Μπέλτσος εξήγησε ότι θέλησε να αφήσει να περάσουν ορισμένες ημέρες πριν γράψει για την υπόθεση, προκειμένου να μπορέσει να εκφραστεί όσο το δυνατόν πιο ψύχραιμα. Για τον ίδιο, η απώλεια του Ιωάννη Μπλέσια δεν αποτελεί μια είδηση που αφορά απλώς δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά μια τραγωδία που έχει αφήσει πίσω της οικογένειες και παιδιά.

Ο κ. Μπέλτσος μιλά για τον Ιωάννη Μπλέσια ως μέλος μιας οικογένειας που γνώριζε προσωπικά, αναφερόμενος στη σύζυγο και στο παιδί του. Όπως γράφει, πίσω από τον αξιωματικό υπάρχει ο γιος, ο σύζυγος και ο πατέρας. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο παιδί του Ιωάννη Μπλέσια, επισημαίνοντας ότι η απώλεια του πατέρα του θα είναι μια πραγματικότητα που θα το συνοδεύει καθώς μεγαλώνει.

Ζητήματα διερεύνησης και τα ερωτήματα που τίθενται

Ο Διονύσης Μπέλτσος ξεκαθαρίζει ότι δεν θα επιχειρήσει να αποδώσει τα αίτια της συντριβής, καθώς δεν θεωρεί πως είναι δική του δουλειά να προδικάσει το αποτέλεσμα της διερεύνησης. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει ότι δεν πρέπει ούτε να καταλογιστούν ευθύνες χωρίς στοιχεία ούτε να υπάρξει εκ των προτέρων απαλλαγή οποιουδήποτε προσώπου ή διαδικασίας από ενδεχόμενη ευθύνη.

Μεταξύ άλλων, ζητά να εξεταστούν το διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό από την πρόβα και την ημέρα της επίδειξης, τα τεχνικά δεδομένα, τα συντρίμμια και οι διαθέσιμες επικοινωνίες του πληρώματος με τον Πύργο Ελέγχου. Πρόκειται για ερωτήματα που ο ίδιος θέτει δημόσια και δεν αποτελούν διαπιστώσεις για τα αίτια του δυστυχήματος, καθώς η επίσημη διερεύνηση είναι αυτή που θα πρέπει να καθορίσει τι συνέβη και εάν υπήρξαν παράγοντες που συνέβαλαν στην τραγωδία.

Με πληροφορίες από: tromaktiko.gr