Ψυχολόγοι προειδοποιούν: Αυτά είναι τα σημάδια ενός τοξικού αφεντικού

Το άγχος αποτελεί ένα φυσιολογικό κομμάτι της καθημερινότητας στον χώρο εργασίας. Ωστόσο, οι έντονες σωματικές και συναισθηματικές αντιδράσεις μπορεί να αποτελούν ενδείξεις ότι η κατάσταση που βιώνει κάποιος είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική. Οι διαφωνίες και οι εντάσεις είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο, και το γεγονός ότι κάποιος δεν έχει άριστες σχέσεις με τον προϊστάμενό του δεν σημαίνει απαραίτητα ότι βρίσκεται σε ένα τοξικό περιβάλλον.

Παρόλα αυτά, οι ψυχοθεραπευτές επισημαίνουν ότι υπάρχουν συγκεκριμένες συμπεριφορές που θα πρέπει να λειτουργούν ως προειδοποιητικά σημάδια. Η ψυχοθεραπεύτρια Kathleen Saxton μοιράστηκε τα βασικά σημάδια που μπορεί να υποδεικνύουν ότι κάποιος εργάζεται υπό ένα τοξικό αφεντικό, με ορισμένα από αυτά να μην είναι τόσο προφανή.

Η αρχική γοητεία και οι απρόβλεπτες εναλλαγές

Ένα από τα πρώτα σημάδια που αναφέρει η Kathleen Saxton είναι η υπερβολική γοητεία από την πλευρά του αφεντικού. Αυτό συμβαίνει όταν ένας προϊστάμενος γεμίζει τον εργαζόμενο με επαίνους και εγκωμιαστικά σχόλια από την αρχή της συνεργασίας, μια συμπεριφορά που μπορεί να αλλάξει ριζικά στην πορεία.

Η Saxton εξηγεί ότι μετά την αρχική αυτή περίοδο γοητείας, μπορεί να εμφανιστεί ένα μοτίβο απρόβλεπτων εναλλαγών. Το αφεντικό μπορεί να μεταπηδά από τη ζεστασιά στην απόσταση, αφήνοντας τον εργαζόμενο σε κατάσταση αβεβαιότητας, χωρίς να γνωρίζει ποτέ πού ακριβώς βρίσκεται στη σχέση του με τον προϊστάμενο.

Προειδοποιητικές φράσεις που πρέπει να προσέξετε

Παράλληλα με τις συμπεριφορές, υπάρχουν και ορισμένες φράσεις που θα πρέπει να βάλουν τον εργαζόμενο σε σκέψεις. Η ψυχοθεραπεύτρια θεωρεί ότι φράσεις όπως «είσαι πολύ συναισθηματικός/η» ή «είσαι πολύ ευαίσθητος/η» αποτελούν σημαντικά προειδοποιητικά σημάδια.

Επίσης, φράσεις όπως «αν νοιαζόσουν για αυτή τη δουλειά, θα το κατάφερνες» ή «είσαι τυχερός/η που βρίσκεσαι εδώ» υποδηλώνουν μια προβληματική στάση. Η Saxton τονίζει ότι αυτές οι εκφράσεις είναι ενδείξεις ενός τοξικού περιβάλλοντος που χρήζουν προσοχής.

Σωματικές και συναισθηματικές αντιδράσεις

Είναι σημαντικό να παρατηρείτε πώς νιώθετε όταν βρίσκεστε κοντά στον προϊστάμενό σας. Το άγχος πριν από μια σημαντική συνάντηση ή παρουσίαση είναι κάτι το φυσιολογικό και αναμενόμενο.

Ωστόσο, έντονα συμπτώματα όπως ένας κόμπος στο στομάχι, ταχυπαλμίες ή ακόμα και ένα αίσθημα αποσύνδεσης, μπορεί να υποδεικνύουν ότι το εργασιακό περιβάλλον σας επηρεάζει σημαντικά την ψυχική και σωματική σας υγεία.

Επιπτώσεις στην υγεία και τρόποι αντιμετώπισης

Η Kathleen Saxton επισημαίνει ότι μια δύσκολη σχέση με έναν προϊστάμενο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τόσο την ψυχική όσο και τη σωματική ευεξία. Αναφέρει, μάλιστα, την περίπτωση μιας γυναίκας που αντιμετώπιζε χρόνια αϋπνία, ευερεθιστότητα, πονοκεφάλους τάσης και απώλεια όρεξης, ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας κατάστασης.

Αν κάποιος αισθάνεται ότι βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση, η ψυχοθεραπεύτρια προτείνει να μιλήσει με φίλους και μέλη της οικογένειάς του για όσα βιώνει. Σε περιπτώσεις όπου η κατάσταση έχει αφήσει ένα μεγαλύτερο αποτύπωμα στην ψυχική του υγεία, μπορεί να είναι χρήσιμη και η υποστήριξη ενός επαγγελματία ψυχικής υγείας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta