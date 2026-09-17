Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται 16χρονος στη Θεσσαλονίκη

Στη σύλληψη ενός 16χρονου ανηλίκου προχώρησε η αστυνομία της Θεσσαλονίκης, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση και τον τραυματισμό ενός 21χρονου αλλοδαπού με αιχμηρό αντικείμενο στο κέντρο της πόλης. Το περιστατικό βίας συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου, με τον τραυματία να μεταφέρεται άμεσα σε νοσοκομείο της πόλης. Ο συλληφθείς ανήλικος αντιμετωπίζει πλέον σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και αυτή της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Το περιστατικό βίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Το απόγευμα της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου, η πόλη της Θεσσαλονίκης έγινε μάρτυρας ενός περιστατικού βίας στο κέντρο της. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, ένας 16χρονος ανήλικος φέρεται να επιτέθηκε σε έναν 21χρονο αλλοδαπό. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο 16χρονος τραυμάτισε τον 21χρονο χρησιμοποιώντας ένα αιχμηρό αντικείμενο.

Αμέσως μετά τον τραυματισμό του 21χρονου, ο φερόμενος δράστης, ο 16χρονος, τράπηκε σε φυγή από το σημείο του περιστατικού. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του.

Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών

Μετά την ενημέρωση για το περιστατικό, οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης κινητοποιήθηκαν άμεσα. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό του ανήλικου δράστη.

Οι προσπάθειες των αρχών απέδωσαν καρπούς, καθώς έπειτα από τις αναζητήσεις, ο νεαρός αλλοδαπός, ο 16χρονος, εντοπίστηκε και συνελήφθη. Οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες, ολοκληρώνοντας έτσι την επιχείρηση εντοπισμού του ατόμου που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση με το αιχμηρό αντικείμενο.

Ευρήματα και οι σοβαρές κατηγορίες

Κατά τη διάρκεια της σύλληψης του 16χρονου, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα στην κατοχή του. Εκεί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερις αυτοσχέδιες συσκευασίες. Οι συσκευασίες αυτές περιείχαν κάνναβη, με το συνολικό τους βάρος να ανέρχεται στα 3,3 γραμμάρια. Η εύρεση των ναρκωτικών προσθέτει ένα επιπλέον στοιχείο στη δικογραφία.

Σε βάρος του συλληφθέντος ανηλίκου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου. Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν είναι ιδιαίτερα σοβαρές και περιλαμβάνουν την απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και την παράβαση των Νόμων περί όπλων και περί ναρκωτικών. Αυτές οι κατηγορίες αναδεικνύουν τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Η πορεία της δικαστικής διαδικασίας

Με την ολοκλήρωση της δικογραφίας, ο 16χρονος συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα. Εκεί, θα αποφασιστεί η περαιτέρω πορεία της υπόθεσης και θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα της δικαστικής διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των κατηγοριών και το γεγονός ότι πρόκειται για ανήλικο.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης, με τις αρχές να διερευνούν όλα τα δεδομένα σχετικά με την επίθεση και τις απαγγελθείσες κατηγορίες. Ο 21χρονος τραυματίας συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ενώ η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται από τους θεράποντες ιατρούς.

Με πληροφορίες από: Topontiki