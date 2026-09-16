Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, προέβη σε νέες δηλώσεις σχετικά με τη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών, επαναφέροντας τις πάγιες τουρκικές αιτιάσεις περί παραβίασης του καθεστώτος αποστρατιωτικοποίησης. Ο κ. Φιντάν χαρακτήρισε τη στρατιωτική παρουσία σε αυτά τα νησιά ως «απειλή» για την Τουρκία. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μετά το πέρας της επίσκεψής του στο Αζερμπαϊτζάν, όπου συναντήθηκε με τον Αζέρο ομόλογό του, Τζεϊχούν Μπαϊράμοφ, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι δηλώσεις από το Αζερμπαϊτζάν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, επανήλθε με παρέμβαση για το ζήτημα της στρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στο Αζερμπαϊτζάν. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του εκεί, ο Τούρκος ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι η στρατιωτικοποίηση νησιών που, σύμφωνα με την τουρκική θέση, έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, αποτελεί απειλή για τη χώρα του.

Ο κ. Φιντάν τόνισε ότι η Άγκυρα έχει «πολύ σοβαρές ανησυχίες» σχετικά με τη στρατιωτική παρουσία σε ορισμένα ελληνικά νησιά. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «το γνωρίζουν αυτό και το έχουμε μεταφέρει», υπογραμμίζοντας ότι «η στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, για εμάς αποτελεί απειλή».

Ανησυχίες για παραβίαση συνθηκών

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα επιχειρεί να κινηθεί «κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων». Αυτή η αναφορά αφορούσε συγκεκριμένα το καθεστώς ορισμένων ελληνικών νησιών, τα οποία, κατά την τουρκική πλευρά, θα έπρεπε να παραμείνουν αποστρατιωτικοποιημένα βάσει διεθνών συνθηκών.

Ο κ. Φιντάν εξήγησε ότι η προσοχή της Τουρκίας εστιάζεται στα νησιά που υπόκεινται σε διεθνείς συνθήκες ως αποστρατιωτικοποιημένα και όπου αυτό το καθεστώς «θα έπρεπε αναμφισβήτητα να διατηρηθεί». Επανέλαβε ότι «η Ελλάδα επιχειρεί να δράσει κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων».

Μακροχρόνιο ζήτημα στο Αιγαίο

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν αποτελεί νέα κατάσταση, αλλά ένα θέμα που συνεχίζεται από τη δεκαετία του 1960. Το χαρακτήρισε ως μια σημαντική διάσταση των διασυνδεδεμένων προβλημάτων που αφορούν το Αιγαίο.

Ο κ. Φιντάν ανέφερε επίσης ότι η Τουρκία έχει θέσει το ζήτημα αυτό επανειλημμένα, χρησιμοποιώντας τόσο διμερείς διαύλους επικοινωνίας όσο και διεθνείς οργανισμούς, όπως το ΝΑΤΟ και τα Ηνωμένα Έθνη, προκειμένου να διατυπώσει τις θέσεις της.

Έκκληση για τήρηση υποχρεώσεων

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών απηύθυνε έκκληση στην Ελλάδα, καλώντας τη «γείτονα και σύμμαχό μας» να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις συνθήκες. Ζήτησε να γίνει αυτό «με πιο ώριμο τρόπο, σύμφωνα με το πνεύμα της συμμαχίας».

Επιπλέον, ο κ. Φιντάν δήλωσε ότι «η Ελλάδα δεν πρέπει να προσθέσει άλλη μια πρόκληση στις πολυάριθμες προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή μας». Τόνισε ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί η Ελλάδα να γίνει «εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να την βυθίσουν στο χάος».

Διατήρηση θετικής ατμόσφαιρας

Παρά τις ανησυχίες που εξέφρασε, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε την επιθυμία της Άγκυρας να διατηρήσει σχέσεις καλής γειτονίας με την Ελλάδα. Αυτό το μήνυμα μεταφέρθηκε στο πλαίσιο των δηλώσεών του.

Καταλήγοντας, ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η «θετική ατμόσφαιρα» που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, παρά τα σημεία τριβής που επανέφερε.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit