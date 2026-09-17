Σε απομονωμένα ειδικά κελιά στον Κορυδαλλό η Γάκα και ο Θεοδωρόπουλος

Το κατώφλι των φυλακών Κορυδαλλού πέρασαν νωρίς το πρωί οι δύο γιατροί, Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η μεταφορά τους στο σωφρονιστικό κατάστημα πραγματοποιήθηκε λίγο πριν τις 07:00, έπειτα από την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την επιβολή προσωρινής κράτησης.

Οι δύο ιατροί βρίσκονται πλέον πίσω από τα κάγκελα του Κορυδαλλού, έχοντας τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένους και απομονωμένους χώρους, με στόχο την ατομική τους προστασία και την ομαλή λειτουργία του ιδρύματος.

Η μεταγωγή στις φυλακές Κορυδαλλού

Η μεταφορά του ζευγαριού από το Κολωνάκι στις φυλακές Κορυδαλλού έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγο πριν σημάνει 07:00. Η διαδικασία της μεταγωγής τους πραγματοποιήθηκε σταδιακά, ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα για τον καθένα.

Πρώτη οδηγήθηκε στις φυλακές η Ιωάννα Γάκα, αναχωρώντας από το Αστυνομικό Τμήμα της Κυψέλης. Λίγο αργότερα ακολούθησε η μετακίνηση του συζύγου της, Ηλία Θεοδωρόπουλου, ο οποίος μέχρι πρότινος βρισκόταν υπό κράτηση στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ.

Η απόφαση για προσωρινή κράτηση

Ο δρόμος για τη φυλακή άνοιξε χθες, όταν μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, ανακριτής και εισαγγελέας ομοφώνησαν στην επιβολή της προσωρινής κράτησης. Η απόφαση αυτή κρίθηκε αναγκαία προκειμένου οι δύο ιατροί να παραμείνουν έγκλειστοι εν αναμονή των περαιτέρω δικαστικών εξελίξεων στην υπόθεση.

Η προσωρινή κράτηση αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο στην ποινική τους μεταχείριση, σηματοδοτώντας την έναρξη της παραμονής τους στο σωφρονιστικό κατάστημα, ενώ οι νομικές διαδικασίες συνεχίζονται.

Ειδικές συνθήκες κράτησης και απομόνωση

Οι συνθήκες κράτησής τους έχουν διαμορφωθεί με ιδιαίτερα κριτήρια, στοχεύοντας τόσο στην ατομική τους προστασία όσο και στη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας εντός του ιδρύματος. Για τους λόγους αυτούς, αποφασίστηκε να τοποθετηθούν σε ξεχωριστούς, ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

Βάσει των πληροφοριών που είδαν το φως της δημοσιότητας από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής μέσω του ΑΠΕ, η Ιωάννα Γάκα θα κρατείται ολομόναχη σε ειδικό κελί που βρίσκεται στη γυναικεία πτέρυγα. Αντίστοιχα, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος θα φιλοξενείται στις ανδρικές φυλακές σε έναν παρόμοιας διαρρύθμισης χώρο. Οι συγκεκριμένοι χώροι κράτησης είναι απομονωμένοι, κρατώντας σε απόσταση τους υπόλοιπους κρατουμένους, εκμηδενίζοντας έτσι τον κίνδυνο ενδεχόμενων απρόοπτων περιστατικών ασφαλείας εις βάρος των δύο προφυλακισθέντων.

Η αναβάθμιση της κατηγορίας

Αξίζει να επισημανθεί πως η ποινική μεταχείριση των δύο ιατρών έγινε βαρύτερη. Τα φυλακιστήρια που εκδόθηκαν χθες το μεσημέρι τούς στέλνουν στη φυλακή αντιμέτωπους με το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθείσας διά παραλείψεως.

Αυτή η εξέλιξη προέκυψε διότι το αρχικό κατηγορητήριο που αφορούσε τη θανατηφόρα έκθεση, αναβαθμίστηκε, καθιστώντας την κατηγορία πιο σοβαρή και οδηγώντας στην προσωρινή τους κράτηση.

Άμεση νομική αντίδραση

Παρά την προφυλάκισή τους, οι νομικοί εκπρόσωποι των δύο ιατρών καθιστούν σαφές πως θα κινηθούν άμεσα νομικά. Η Δικηγορική Εταιρεία «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες» δημοσιοποίησε ότι θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο Συμβούλιο.

Οι δικηγόροι των εντολέων τους, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, κάνουν λόγο για παντελώς αναιτιολόγητη αναβάθμιση της κατηγορίας και θεωρούν ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων τους, επιδιώκοντας την ακύρωση της απόφασης προσωρινής κράτησης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis