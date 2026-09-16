Θεσσαλονίκη: Μαθητής δέχθηκε επίθεση από συμμαθητές του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ένα σοβαρό περιστατικό νεανικής βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου 2026, έξω από λύκειο στην περιοχή των Πεύκων στη Θεσσαλονίκη. Ένας 17χρονος μαθητής έπεσε θύμα άγριας επίθεσης από συμμαθητές του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές περιποιήσεις. Οι δράστες της επίθεσης συνελήφθησαν άμεσα από τις αρχές.

Το περιστατικό στα Πεύκα

Το μεσημέρι της Τρίτης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, η κατάσταση έξω από το Λύκειο Πεύκων ξέφυγε εκτός ελέγχου. Ένας 17χρονος μαθητής δέχθηκε άγρια και απρόκλητη επίθεση από δύο συμμαθητές του, ηλικίας 16 και 17 ετών, εκτός του σχολικού χώρου. Το περιστατικό προκάλεσε σοκ και αναστάτωση στους παρευρισκόμενους μαθητές και περαστικούς.

Οι δύο φερόμενοι ως δράστες προσέγγισαν το θύμα, ξεκινώντας αρχικά μία φραστική αντιπαράθεση. Η λεκτική βία κλιμακώθηκε ταχύτατα, με τους δύο ανήλικους να εκτοξεύουν βαριές ύβρεις εναντίον του 17χρονου συμμαθητή τους.

Η άγρια επίθεση και ο τραυματισμός

Μέσα σε λίγα λεπτά, η φραστική αντιπαράθεση μετατράπηκε σε άγριο ξυλοδαρμό. Οι δράστες γρονθοκόπησαν και κλώτσησαν τον 17χρονο μαθητή, προκαλώντας του τραυματισμούς. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η επίθεση έλαβε ακόμα πιο σκληρά χαρακτηριστικά, καθώς οι δράστες έφτασαν στο σημείο να του πετάξουν και πέτρα.

Το θύμα δέχθηκε επίθεση από τους συμμαθητές του, οι οποίοι αφού τον έβρισαν, στη συνέχεια τον ξυλοκόπησαν με γροθιές και κλωτσιές. Η χρήση πέτρας στην επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 17χρονου, καθιστώντας αναγκαία την άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Η μεταφορά στο νοσοκομείο

Μετά την επίθεση που δέχθηκε, ο 17χρονος μαθητής διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Εκεί του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για τα τραύματά του, καθώς και οι απαραίτητες ιατρικές περιποιήσεις. Η κατάσταση του θύματος απαιτούσε άμεση ιατρική παρέμβαση.

Λίγη ώρα αργότερα, αφού έλαβε την απαιτούμενη φροντίδα, ο 17χρονος αποχώρησε από το νοσοκομείο, λαμβάνοντας εξιτήριο. Η ταχεία διακομιδή και η παροχή πρώτων βοηθειών ήταν καθοριστικές για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του.

Οι συλλήψεις των δραστών

Η κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας υπήρξε ακαριαία μετά το περιστατικό. Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Νεάπολης – Συκεών εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο ανήλικους δράστες της επίθεσης. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι δύο φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης τέθηκαν υπό κράτηση από τις αρχές. Η άμεση ανταπόκριση των αστυνομικών οδήγησε στον εντοπισμό τους και στην προσαγωγή τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πράξεών τους.

Οι νομικές προεκτάσεις

Σε βάρος των δύο ανήλικων δραστών σχηματίζεται δικογραφία για το περιστατικό. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη συλλογή όλων των στοιχείων και μαρτυριών που αφορούν την επίθεση. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν και τις ευθύνες των γονέων των ανηλίκων.

Η εξέταση των ευθυνών των γονέων αφορά την παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ένα ζήτημα που ανακύπτει σε περιπτώσεις νεανικής παραβατικότητας. Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί μουδιασμένη την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς τέτοια περιστατικά επαναφέρουν στο προσκήνιο το φαινόμενο της βίας μεταξύ των νέων.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos, Newsit