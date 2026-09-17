17 Σεπτεμβρίου: Η Εκκλησία τιμά την Αγία Σοφία και τις τρεις θυγατέρες της – Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη

Σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων της, Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες εορτές του φθινοπώρου, καθώς τα ονόματα αυτά φέρουν βαθύ συμβολισμό. Συνδέονται άμεσα με τις χριστιανικές αρετές που αποτελούν θεμέλιο της πίστης.

Ο βίος και το μαρτύριο στα χρόνια του Αδριανού

Η Αγία Σοφία έζησε κατά την περίοδο της βασιλείας του αυτοκράτορα Αδριανού, μεταξύ των ετών 117 και 138. Έχοντας μείνει χήρα από νεαρή ηλικία, αφιέρωσε τη ζωή της ολοκληρωτικά στη χριστιανική πίστη.

Μεγάλωσε τις τρεις κόρες της, Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη, εμφυσώντας τους τις ίδιες χριστιανικές αξίες. Η φήμη τους ως πιστών χριστιανών έφτασε μέχρι τη Ρώμη, με αποτέλεσμα να συλληφθούν κατόπιν εντολής του αυτοκράτορα.

Η ακλόνητη πίστη της δωδεκάχρονης Πίστης

Πρώτη οδηγήθηκε ενώπιον του Αδριανού η δωδεκάχρονη Πίστη. Παρά τα πλούτη και τις δελεαστικές υποσχέσεις για μια άνετη ζωή, η απάντησή της παρέμεινε σταθερή και αμετάκλητη.

«Ζω εμπνεόμενη από την πίστη μου στον Χριστό, που με αγάπησε και έδωσε τον εαυτό Του για τη σωτηρία μου», δήλωσε. Για την ακλόνητη πίστη της, βασανίστηκε και τελικά αποκεφαλίστηκε.

Η ελπίδα της εντεκάχρονης Ελπίδας

Αμέσως μετά την Πίστη, ακολούθησε η Ελπίδα, η οποία ήταν μόλις έντεκα ετών. Όταν ρωτήθηκε αν άξιζε να υπομείνει τόσο σκληρά βάσανα, η απάντησή της ήταν κατηγορηματική.

«Ναι, διότι έχουμε στηρίξει τις ελπίδες μας στον ζωντανό Θεό», αποκρίθηκε. Το τέλος της ήταν εξίσου μαρτυρικό με αυτό της αδελφής της.

Η αγάπη της εννιάχρονης Αγάπης

Τελευταία από τις αδελφές, στάθηκε μπροστά στον αυτοκράτορα η εννιάχρονη Αγάπη. Με θάρρος, δήλωσε την αφοσίωσή της.

«Η ύπαρξή μου είναι στραμμένη στην αγάπη του Θεού και στην υπομονή του Χριστού», είπε. Όπως και οι μεγαλύτερες αδελφές της, οδηγήθηκε και εκείνη στον αποκεφαλισμό.

Η θλίψη και το τέλος της Αγίας Σοφίας

Η μητέρα τους, Σοφία, ενταφίασε με τις πρέπουσες τιμές τα τρία της κορίτσια. Έμεινε στον τάφο τους για τρεις ολόκληρες ημέρες, προσευχόμενη στον Θεό να την πάρει κοντά Του.

Η προσευχή της εισακούστηκε, και η Αγία Σοφία παρέδωσε την ψυχή της δίπλα στα παιδιά της, ολοκληρώνοντας έτσι το δικό της μαρτύριο.

Ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, εκτός από την Αγία Σοφία και τις θυγατέρες της, τιμώνται και άλλα ονόματα. Συγκεκριμένα, γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Σοφία, Πίστη, Ελπίδα, Αγάπη, Αγάπιος, Αγαθοκλής, Ολιβιανός, Παντολέων και Πηλέας.

Με πληροφορίες από: madata.gr