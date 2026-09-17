Τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Ποσειδώνος: Τρεις νεκροί και δύο σοβαρά τραυματίες

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν σοβαρά σε ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου, στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Το περιστατικό έλαβε χώρα στο ύψος της Γλυφάδας, όταν ένα ΙΧ όχημα με πέντε επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάντρα. Οι πέντε επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο «Ασκληπιείο» Βούλας, όπου οι τρεις εξ αυτών κατέληξαν, προσθέτοντας μια τραγική διάσταση στο συμβάν.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), το τροχαίο συνέβη λίγο πριν από τις 02:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου. Το ακριβές σημείο του δυστυχήματος ήταν στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Καλυψούς, στο ρεύμα κυκλοφορίας που οδηγεί προς την Αθήνα. Ένα ιδιωτικής χρήσης όχημα (ΙΧ), στο οποίο επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα, κινούνταν στην λεωφόρο όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εξετράπη της πορείας του.

Η εκτροπή του οχήματος είχε ως αποτέλεσμα τη σφοδρή πρόσκρουσή του σε μια μάντρα που βρισκόταν στο σημείο. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης προκάλεσε άμεσο τραυματισμό και στους πέντε επιβαίνοντες του αυτοκινήτου, οι οποίοι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι ή τραυματισμένοι εντός του οχήματος μετά το συμβάν.

Ο τραγικός απολογισμός

Ο απολογισμός του σοβαρού τροχαίου δυστυχήματος είναι τραγικός, καθώς τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Όλοι οι επιβαίνοντες του ΙΧ οχήματος, δηλαδή και οι πέντε, μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο «Ασκληπιείο» Βούλας, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες και να αντιμετωπιστούν τα τραύματά τους.

Παρά τις προσπάθειες, τρία από τα πέντε άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο κατέληξαν, αφήνοντας την τελευταία τους πνοή. Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί επίσημα αν οι τρεις θανόντες εξέπνευσαν κατά τη μεταφορά τους προς το νοσοκομείο ή αν ανασύρθηκαν νεκροί από το όχημα στο σημείο του δυστυχήματος, γεγονός που παραμένει υπό διερεύνηση.

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Με την ειδοποίηση για το σοβαρό τροχαίο, στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την αντιμετώπιση της κατάστασης και τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων. Στην επιχείρηση αυτή συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες, οι οποίοι έφτασαν με τρία πυροσβεστικά οχήματα, δείχνοντας την έκταση του συμβάντος και την ανάγκη για άμεση επέμβαση.

Επιπλέον, στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκε και ένα ειδικό διασωστικό όχημα, το οποίο είναι εξοπλισμένο για τον απεγκλωβισμό ατόμων από παραμορφωμένα οχήματα. Οι πυροσβέστες εργάστηκαν για να απελευθερώσουν τους τραυματίες και να τους παραδώσουν στα ασθενοφόρα που τους μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Η εικόνα στο σημείο της σύγκρουσης

Η εικόνα που αντίκρισαν οι αρχές και τα σωστικά συνεργεία στο σημείο της σύγκρουσης, μετά το δυστύχημα, ήταν αυτή της πλήρους καταστροφής. Το ΙΧ όχημα υπέστη εκτεταμένες και σοβαρές ζημιές λόγω της σφοδρής πρόσκρουσης στη μάντρα, μαρτυρώντας τη βίαιη φύση του συμβάντος και την ένταση της σύγκρουσης.

Πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Orange Press Agency κατέγραψαν το μέγεθος της καταστροφής τόσο στο εμπλεκόμενο όχημα όσο και στο σημείο της πρόσκρουσης. Η εικόνα αυτή υπογραμμίζει την τραγική κατάληξη του δυστυχήματος και την ανάγκη για διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκτροπή του οχήματος.

Με πληροφορίες από: Reader