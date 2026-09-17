Ο Άρης αναζητά τη λειτουργία του παρά το ποιοτικό ρόστερ

Η νίκη του Άρη επί της Μαρκό με 1-0 στην League Phase του Κυπέλλου ήταν ένα απαραίτητο αποτέλεσμα, προσφέροντας στην ομάδα τους βαθμούς που χρειαζόταν και βάζοντας τέλος σε ένα σερί τριών αγώνων χωρίς νίκη. Ωστόσο, το θετικό αυτό αποτέλεσμα δεν κατάφερε να αλλάξει την αίσθηση που έχει δημιουργηθεί γύρω από την ομάδα το τελευταίο διάστημα. Αντίθετα, η εικόνα του αγώνα προσέθεσε ακόμη ένα στοιχείο σε ένα μοτίβο προβληματισμού που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται στη Νέα Φιλαδέλφεια, συνεχίστηκε στην Τρίπολη και εμφανίστηκε ξανά στην Τούμπα.

Η νίκη επί της Μαρκό και η κοινή διαπίστωση

Ο Άρης, παρά τη νίκη του με 1-0 επί της Μαρκό, δεν έδειξε να ξεπερνά τις αγωνιστικές του δυσκολίες. Αυτή η αναμέτρηση, αν και έδωσε τους πολύτιμους βαθμούς στο Κύπελλο και διέκοψε ένα σερί τριών ανεπιτυχών αγώνων, δεν άλλαξε την γενικότερη αίσθηση που επικρατεί. Η εικόνα του παιχνιδιού προστέθηκε σε ένα μοτίβο που έχει παρατηρηθεί σε τέσσερα διαφορετικά παιχνίδια, με διαφορετικές απαιτήσεις και συνθήκες.

Η κοινή διαπίστωση που προκύπτει από αυτές τις αναμετρήσεις είναι ότι ο Άρης αυτή την περίοδο δυσκολεύεται να πατήσει πάνω στις αγωνιστικές βάσεις που είχε αρχίσει να δημιουργεί το καλοκαίρι. Το πρόβλημα έγινε ακόμη πιο ευδιάκριτο στον αγώνα με τη Μαρκό, ακριβώς επειδή δεν υπήρχε η πίεση και η ποιότητα που θα συναντούσε η ομάδα απέναντι σε αντιπάλους όπως η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ.

Αγωνιστική εικόνα και δυσκολίες στην ανάπτυξη

Στην αναμέτρηση με τη Μαρκό, ο προπονητής Μιχάλης Γρηγορίου προχώρησε σε οκτώ αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα, σε σχέση με τους παίκτες που είχαν ξεκινήσει στον αγώνα της Τούμπας. Στο πρώτο ημίχρονο, η εικόνα του Άρη έμοιαζε περισσότερο με ένα σύνολο ποδοσφαιριστών που προσπαθούσαν να συνυπάρξουν στο γήπεδο, παρά με μια ομάδα που γνώριζε πώς να φτάσει οργανωμένα στην αντίπαλη περιοχή.

Η σύνδεση ανάμεσα στη μεσαία γραμμή και την επίθεση σχεδόν απουσίαζε, με τις κάθετες πάσες να είναι ελάχιστες. Οι κινήσεις των παικτών χωρίς την μπάλα δεν δημιουργούσαν καθαρές γραμμές μεταβίβασης, με αποτέλεσμα η λύση να αναζητείται συχνά στις βαθιές μπαλιές του Φαμπιάνο προς τα άκρα ή στα γεμίσματα του Μπουσαΐντ.

Η συμβολή των αλλαγών και η επιθετική ροή

Στο δεύτερο μέρος του αγώνα, η είσοδος των Μανού Γκαρθία και Γκαρέ ανέβασε την ένταση του παιχνιδιού για τον Άρη. Επιπλέον, ο Μορόν δημιούργησε περισσότερη πίεση στους αντίπαλους στόπερ, προσπαθώντας να διασπάσει την αμυντική γραμμή της Μαρκό. Παρά τις αυτές τις αλλαγές και την αύξηση της πίεσης, η ομάδα δεν απέκτησε την επιθετική ροή που θα περίμενε κανείς.

Ακόμη και απέναντι σε έναν αντίπαλο χαμηλότερης δυναμικότητας, ο οποίος αγωνίστηκε για μεγάλο διάστημα πίσω από την μπάλα, ο Άρης δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει ευκαιρίες με οργανωμένο τρόπο. Η επιθετική λειτουργία παρέμεινε προβληματική, υποδεικνύοντας βαθύτερες δυσκολίες στην αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας.

Η διάγνωση του Μιχάλη Γρηγορίου

Οι δηλώσεις του προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου μετά το παιχνίδι έδωσαν ουσιαστικά τη διάγνωση του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο Άρης. Ο Γρηγορίου παραδέχθηκε ότι η ομάδα του έχει χάσει σημαντικό μέρος της αυτοπεποίθησης που είχε με την μπάλα στα πόδια, ένα στοιχείο κρίσιμο για την ανάπτυξη του παιχνιδιού.

Ο προπονητής αναφέρθηκε στην ανάγκη οι ποδοσφαιριστές να γνωρίζουν πού πρέπει να βρίσκονται ανάλογα με τη θέση της μπάλας, υπογραμμίζοντας ότι οι αυτοματισμοί της ομάδας έχουν διαταραχθεί. Επίσης, τόνισε τον περιορισμένο χρόνο που υπήρξε ώστε να δουλέψει πάνω στη νέα μορφή του ρόστερ, κάτι που αποτελεί, όπως ανέφερε, την πιο ουσιαστική εξήγηση για όσα παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα.

Η αρχική φιλοσοφία και η ενσωμάτωση των νέων

Ο Μιχάλης Γρηγορίου είχε προσπαθήσει να χτίσει συγκεκριμένες αρχές παιχνιδιού κατά την προετοιμασία της ομάδας στην Ιταλία. Αυτές οι αρχές περιλάμβαναν τον τρόπο ανάπτυξης, τις αποστάσεις μεταξύ των παικτών, τις κινήσεις με ή χωρίς την μπάλα, τη συμπεριφορά στην πίεση, καθώς και συγκεκριμένες συνεργασίες στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου.

Ωστόσο, από τους παίκτες που απέκτησαν αργότερα σημαντικό ρόλο στο φετινό πλάνο, ουσιαστικό μέρος αυτής της διαδικασίας πρόλαβαν να ενσωματώσουν μόνο ο Παλάσιος και ο Μπασίρου. Το μεγαλύτερο μέρος των νέων βασικών κομ...

Με πληροφορίες από: Gazzetta