Τραγωδία στο Λος Άντζελες: Ελικόπτερο συνετρίβη καλύπτοντας τροχαίο, τρεις νεκροί

Τραγωδία σημειώθηκε χθες Τρίτη, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας, σε προάστιο του Λος Άντζελες, στις δυτικές ΗΠΑ, όταν ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθμού συνετρίβη. Το δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εκ των τεσσάρων επιβαινόντων, όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία. Το ελικόπτερο κάλυπτε εκείνη τη στιγμή ένα πολύνεκρο τροχαίο ατύχημα.

Η συντριβή και το τροχαίο που κάλυπτε

Το ελικόπτερο πετούσε πάνω από τη συνοικία Τσάτσγουορθ, βορειοδυτικά του κέντρου του Λος Άντζελες, μεταδίδοντας ζωντανά πλάνα. Ο σκοπός της πτήσης ήταν η κάλυψη ενός σοβαρού τροχαίου δυστυχήματος, στο οποίο ένα SUV συγκρούστηκε με λεωφορείο. Από τη σύγκρουση αυτή, τρεις άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι είχαν τραυματιστεί.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ρεπόρτερ που βρίσκονταν επιτόπου, το ελικόπτερο εθεάθη να συντρίβεται στο έδαφος. Το σημείο της συντριβής βρισκόταν περίπου ένα οικοδομικό τετράγωνο μακριά από τον τόπο του τροχαίου. Αμέσως μετά την πρόσκρουση, το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Οι επιπτώσεις της τραγωδίας

Η πυροσβεστική υπηρεσία επιβεβαίωσε τον θάνατο τριών ατόμων από τη συντριβή του ελικοπτέρου. Ένας εκ των νεκρών φέρεται να βρισκόταν στο έδαφος τη στιγμή του δυστυχήματος. Ένας τέταρτος επιβαίνων διακομίστηκε σε νοσοκομείο με τραύματα, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του δεν έχει γίνει ακόμα σαφής.

Πλάνα που τραβήχτηκαν από τον αέρα, από άλλα ελικόπτερα που επιχειρούσαν στην περιοχή, απεικόνιζαν το κουφάρι του ελικοπτέρου. Η ουρά και η έλικα του ελικοπτέρου είχαν παραμορφωθεί ολοσχερώς, ενώ το σημείο της συντριβής ήταν στις φλόγες, υποδεικνύοντας την ένταση της πρόσκρουσης και της πυρκαγιάς που ακολούθησε.

Το ελικόπτερο και ο ανταγωνισμός στα ΜΜΕ

Αρχικά, δεν είχε γίνει άμεσα γνωστό σε ποιο τηλεοπτικό δίκτυο ανήκε το ελικόπτερο που συνετρίβη. Ωστόσο, ο τοπικός σταθμός NBC4, ο οποίος αποτελεί μέρος του εθνικού δικτύου NBC News, ανακοίνωσε ότι είχε χάσει την επαφή με μία από τις ομάδες του, υποδηλώνοντας την πιθανή του σχέση με το δυστύχημα.

Τα μέσα ενημέρωσης στο Λος Άντζελες, το οποίο αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο των ΗΠΑ, χαρακτηρίζονται από σκληρό ανταγωνισμό. Πολλά από αυτά χρησιμοποιούν ελικόπτερα για την κάλυψη ειδήσεων. Οι αιθέρες της μεγαλούπολης είναι συχνά γεμάτοι από αεροσκάφη, καθώς καλύπτουν ποικίλα γεγονότα, όπως πυρκαγιές, καταδιώξεις οχημάτων και άλλες σημαντικές ειδήσεις.

Διερεύνηση των αιτιών

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου. Η υπηρεσία ασφάλειας των μεταφορών (NTSB) και η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) διενεργούν από κοινού τις έρευνες, προκειμένου να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό αυτό περιστατικό.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr