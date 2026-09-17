Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη 45χρονος με περίστροφο κάτω από το πουκάμισο έξω από το σπίτι της συζύγου του

Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την απόπειρα γυναικοκτονίας που έλαβε χώρα χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Νέας Σμύρνης. Ένας 45χρονος άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς, καθώς προσπαθούσε να εισέλθει με τη βία στην πολυκατοικία όπου διαμένει η σύζυγός του. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι έφερε κρυμμένο κάτω από το πουκάμισό του ένα περίστροφο με φυσίγγια.

Η κλήση στην Άμεση Δράση

Όλα ξεκίνησαν όταν μία γυναίκα, αντιλαμβανόμενη την επικείμενη απειλή, κάλεσε άμεσα την Άμεση Δράση. Η κλήση της αφορούσε τον σύζυγό της, ο οποίος, σύμφωνα με την αναφορά της, προσπαθούσε με τη βία να εισέλθει στην πολυκατοικία όπου η ίδια διέμενε. Η άμεση αντίδραση της γυναίκας κινητοποίησε τις αρχές, οδηγώντας στην άμεση επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Η κατάσταση κρίθηκε σοβαρή, καθώς ο άνδρας επιχειρούσε να παραβιάσει την είσοδο του κτιρίου, δημιουργώντας ανησυχία για την ασφάλεια της διαμένοντος γυναίκας. Οι πληροφορίες που δόθηκαν από την ίδια τη γυναίκα ήταν καθοριστικές για τον εντοπισμό του δράστη και την αποτροπή περαιτέρω ενεργειών.

Ο εντοπισμός του 45χρονου

Κατά την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων στο σημείο, εντοπίστηκε ο σύζυγος της γυναίκας, ένας 45χρονος άνδρας. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο άνδρας προσπαθούσε να κρυφτεί πίσω από τον κορμό ενός δέντρου, σε μια εμφανή προσπάθεια να διαφύγει της προσοχής. Παράλληλα, οι κινήσεις του μαρτυρούσαν την πρόθεσή του, καθώς κοιτούσε διαρκώς προς την είσοδο της πολυκατοικίας, αλλά και προς το μπαλκόνι του διαμερίσματος, όπου διέμενε η σύζυγός του.

Οι αστυνομικοί, μεθοδικά, προσέγγισαν τον 45χρονο, ο οποίος βρισκόταν σε αυτή τη θέση παρακολούθησης. Η συμπεριφορά του, σε συνδυασμό με την αρχική κλήση της γυναίκας, οδήγησε τους αστυνομικούς στην απόφαση να προχωρήσουν σε άμεσο έλεγχο του ατόμου.

Το κρυμμένο περίστροφο και τα φυσίγγια

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς, διαπιστώθηκε ότι ο 45χρονος έφερε ένα μαύρο τσαντάκι, το οποίο είχε επιμελώς κρυμμένο κάτω από το πουκάμισό του. Η ανακάλυψη αυτή προκάλεσε την άμεση προσοχή των αρχών, καθώς υπήρχαν υποψίες για το περιεχόμενό του.

Πράγματι, κατά την εξέταση του τσαντακιού, εντοπίστηκε ένα περίστροφο, το οποίο περιείχε έξι γεμάτα φυσίγγια. Επιπλέον, στην μπροστινή θήκη του ίδιου τσαντακιού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έντεκα επιπλέον φυσίγγια, γεγονός που υποδηλώνει την προετοιμασία του δράστη. Η Ελληνική Αστυνομία, μάλιστα, έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία που απεικονίζει το όπλο και τα φυσίγγια που βρέθηκαν στην κατοχή του 45χρονου.

Η σύλληψη και η κράτηση

Μετά τον εντοπισμό του οπλισμού, ο 45χρονος άνδρας ακινητοποιήθηκε άμεσα από τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο. Ακολούθησε η σύλληψή του, η οποία πραγματοποιήθηκε χωρίς περαιτέρω επεισόδια. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης, όπου και κρατείται.

Οι αρχές συνεχίζουν την προβλεπόμενη διαδικασία, ενώ ο άνδρας αναμένεται να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που του αποδίδονται για την απόπειρα εισβολής και την οπλοκατοχή. Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών απέτρεψε την κλιμάκωση της κατάστασης και διασφάλισε την ασφάλεια της γυναίκας.

Με πληροφορίες από: Topontiki