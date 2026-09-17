Η χρήση καλλυντικών και προϊόντων περιποίησης από παιδιά: Μια αυξανόμενη τάση με προβληματισμούς

Η χρήση καλλυντικών και προϊόντων περιποίησης προσώπου από παιδιά και έφηβες αποτελεί μια τάση που παρατηρείται σε ολοένα μικρότερη ηλικία. Η εξάπλωση αυτής της συνήθειας ενισχύεται σημαντικά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το TikTok και το Instagram, τα οποία εκθέτουν συνεχώς τους ανηλίκους σε περιεχόμενο ομορφιάς. Η κατάσταση αυτή εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις τόσο στην ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα όσο και στην ψυχολογική πίεση που ασκείται στην εικόνα του σώματος των παιδιών και των εφήβων.

Η νέα καθημερινότητα των μαθητριών

Με το άνοιγμα των σχολείων, μια εικόνα που γίνεται όλο και πιο συχνή τα τελευταία χρόνια επανέρχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μαθήτριες, ακόμη και από μικρές ηλικίες, στέκονται από νωρίς το πρωί μπροστά στον καθρέφτη τους, εφαρμόζοντας προϊόντα περιποίησης στο πρόσωπό τους.

Η πρωινή τους ρουτίνα περιλαμβάνει την εφαρμογή ρουζ, μάσκαρα και λιπ γκλος και, μόλις ολοκληρώσουν την περιποίηση, παίρνουν τη σχολική τους τσάντα και αναχωρούν για το μάθημα. Αυτή η πρακτική υποδηλώνει μια πρώιμη επαφή με τον κόσμο της ομορφιάς, η οποία φαίνεται να ξεκινά σε ολοένα και μικρότερη ηλικία.

Η επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων και Αντιπροσώπων Καλλυντικών και Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ) επιβεβαιώνει ότι η αυξημένη χρήση καλλυντικών από μικρές ηλικίες αποτελεί μια διεθνή τάση. Η τάση αυτή έχει ενισχυθεί σημαντικά από πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram, οι οποίες προσφέρουν συνεχή έκθεση των παιδιών σε περιεχόμενο ομορφιάς.

Η γενική διευθύντρια του ΠΣΒΑΚ, Ιωάννα Βαλασκοπούλου, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι οι έφηβοι και οι προέφηβοι είναι πλέον περισσότερο εξοικειωμένοι με προϊόντα, μάρκες και τάσεις που στο παρελθόν απευθύνονταν κυρίως σε μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτή η εξοικείωση οδηγεί συχνά τα παιδιά στην αγορά, έχοντας ήδη επιλέξει συγκεκριμένες μάρκες ή προϊόντα που είδαν να χρησιμοποιεί κάποιος influencer ή συνάντησαν σε ένα viral βίντεο.

Εξοικείωση με προϊόντα και δραστικά συστατικά

Τα παιδιά και οι έφηβες σήμερα γνωρίζουν πλέον τις ονομασίες δραστικών συστατικών και αναζητούν συγκεκριμένες μάρκες καλλυντικών. Εφαρμόζουν στο δέρμα τους προϊόντα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια προορίζονταν κυρίως για ενηλίκους, δείχνοντας ένα αυξημένο ενδιαφέρον όχι μόνο για το μακιγιάζ αλλά και για το skincare.

Το ενδιαφέρον τους δεν περιορίζεται μόνο σε προϊόντα μακιγιάζ, αλλά επεκτείνεται σε καθαριστικά προσώπου, κρέμες, ορούς και αντηλιακά. Αυτή η διευρυμένη γνώση και χρήση προϊόντων υπογραμμίζει την έντονη επιρροή των σύγχρονων τάσεων ομορφιάς στις νεαρές ηλικίες.

Οι ιατρικές ανησυχίες για το παιδικό δέρμα

Από ιατρικής πλευράς, η καθημερινή χρήση μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης στις μικρότερες ηλικίες εγείρει προβληματισμούς. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας (ΕΔΑΕ), Σωτήριος Γ. Θεοχάρης, εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι το παιδικό και προεφηβικό δέρμα είναι πιο ευαίσθητο σε σύγκριση με αυτό των ενηλίκων.

Λόγω αυτής της ευαισθησίας, το νεαρό δέρμα μπορεί ευκολότερα να εμφανίσει ερεθισμούς, αλλεργίες ή ακμή. Ο κ. Θεοχάρης διευκρίνισε ότι το συχνότερο πρόβλημα δεν προκαλείται απαραίτητα από ένα μεμονωμένο ή ήπιο προϊόν, αλλά από την καθημερινή εφαρμογή πολλαπλών προϊόντων.

Ερωτήματα και έλλειψη στατιστικών δεδομένων

Η αυξανόμενη αυτή τάση δημιουργεί ένα πλαίσιο προβληματισμού σχετικά με το πού τελειώνει το παιχνίδι και ο πειραματισμός με την εικόνα και πού αρχίζουν η πίεση και η ενδεχόμενη επιβάρυνση του παιδικού και εφηβικού δέρματος. Η διάκριση μεταξύ αυτών των δύο σημείων αποτελεί ένα κεντρικό ερώτημα για γονείς και ειδικούς.

Στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν εξειδικευμένα στατιστικά στοιχεία που να αφορούν την ηλικία έναρξης της χρήσης καλλυντικών από παιδιά και προέφηβες. Επίσης, δεν υπάρχουν αναλυτικά δεδομένα για την κατανάλωση αυτών των προϊόντων από τις συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την πλήρη αξιολόγηση του φαινομένου.

Με πληροφορίες από: Enikos