Στην πιθανή χορήγηση ακατάλληλης φαρμακευτικής ουσίας στον Γιώργο Μαζωνάκη στρέφονται πλέον οι έρευνες των αρχών, καθώς αναζητούνται απαντήσεις για τις συνθήκες του θανάτου του. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της ανάκρισης, με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς να μεταφέρονται στις φυλακές Κορυδαλλού.

Μεταγωγή των προφυλακισμένων γιατρών

Λίγο μετά τις 6:30 το πρωί ξεκίνησε η επιχείρηση για τη μεταγωγή της γιατρού στις φυλακές Κορυδαλλού. Η γιατρός κρατήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης μετά την προφυλάκισή της, η οποία αποφασίστηκε ύστερα από την πολύωρη απολογία της σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο σύζυγός της, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί για την ίδια υπόθεση, κρατείται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ). Εντός της ημέρας αναμένεται και αυτός να μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού. Με την απόφαση για την προφυλάκισή τους, θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε το αρχικό στάδιο της ανακριτικής διαδικασίας για την υπόθεση.

Το κρίσιμο ερώτημα της φαρμακευτικής ουσίας

Οι έρευνες εστιάζουν πλέον στο ενδεχόμενο χορήγησης κάποιας ακατάλληλης φαρμακευτικής ουσίας στον Γιώργο Μαζωνάκη. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται επισταμένη έρευνα στα φίλτρα και τα εξαρτήματα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν χορηγήθηκε κάποια άλλη φαρμακευτική ουσία στον τραγουδιστή.

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών βρίσκονται επίσης τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, καθώς και οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις του Γιώργου Μαζωνάκη. Τα ευρήματα από αυτές τις εξετάσεις αναμένεται να είναι καθοριστικά για την περαιτέρω διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατό του.

Οι συναγερμοί του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης

Από τα ευρήματα του λογισμικού του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης προκύπτει ότι η γιατρός αγνόησε τους συναγερμούς που ενεργοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης. Αυτή η ενέργεια, σύμφωνα με τα στοιχεία, διακινδύνευσε τη ζωή του τραγουδιστή.

Συγκεκριμένα, ο ανακριτής και ο εισαγγελέας διαπίστωσαν ότι το πρώτο σημείο κινδύνου ακούστηκε στις 3:22. Παρόλα αυτά, η γιατρός φέρεται να αγνόησε τις ενδείξεις της ιατρικής πράξης. Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) εκλήθη περίπου μία ώρα αργότερα, στις 4:23.

Έρευνα για τους ελέγχους στο ιατρείο

Την ίδια στιγμή, διεξάγεται παράλληλη έρευνα που εξετάζει τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Οι έλεγχοι αυτοί είχαν διενεργηθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, εξετάζεται εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες από τον τρόπο με τον οποίο διενεργήθηκαν οι συγκεκριμένοι έλεγχοι. Η διερεύνηση αυτή αφορά τη διαδικασία και την αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων που είχαν γίνει στο ιδιωτικό ιατρείο.

Η απάντηση του ΕΚΑΒ

Το ΕΚΑΒ απάντησε με σκληρά λόγια στις αιτιάσεις των κατηγορούμενων γιατρών σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η απάντηση του ΕΚΑΒ αποκαλύπτει τι είδαν οι διασώστες όταν έφτασαν στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου, μετά την κλήση που δέχτηκαν.

Με πληροφορίες από: Reader