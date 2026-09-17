Δράσεις μνήμης για τον Παύλο Φύσσα σε Πειραιά και Κερατσίνι

Δεκατρία χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, ενός γεγονότος που σημάδεψε την ελληνική κοινωνία. Με αφορμή αυτή την επέτειο, έχουν προγραμματιστεί και φέτος μια σειρά από δράσεις μνήμης και κινητοποιήσεις. Οι εκδηλώσεις αυτές θα λάβουν χώρα σε δύο συγκεκριμένες περιοχές, τον Πειραιά και το Κερατσίνι, όπου η μνήμη του Παύλου Φύσσα παραμένει ζωντανή και ενεργή.

Οι προγραμματισμένες δράσεις εκτείνονται σε δύο ημέρες, σήμερα και αύριο, και αποτελούν μέρος των καθιερωμένων εκδηλώσεων που διοργανώνονται ετησίως. Στόχος τους είναι η διατήρηση της μνήμης του Παύλου Φύσσα και η υπενθύμιση των συνθηκών που οδήγησαν στην απώλειά του, δεκατρία χρόνια πριν. Οι κινητοποιήσεις αυτές αναμένεται να συγκεντρώσουν πλήθος κόσμου που επιθυμεί να αποτίσει φόρο τιμής.

Οι εκδηλώσεις μνήμης και οι δράσεις

Στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, έχουν προγραμματιστεί και φέτος δράσεις μνήμης και κινητοποιήσεις. Αυτές οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου, τόπους που συνδέονται άμεσα με το τραγικό αυτό γεγονός και τη μνήμη του.

Οι σημερινές και αυριανές δράσεις εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης που πραγματοποιούνται συστηματικά στην περιοχή. Αποτελούν έναν τρόπο να τιμηθεί ο Παύλος Φύσσας και να διατηρηθεί η ιστορική μνήμη ζωντανή, μέσα από τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο.

Η συγκέντρωση στο μνημείο του Κερατσινίου

Για την αυριανή ημέρα, έχει προγραμματιστεί μια σημαντική συγκέντρωση, η οποία θα ξεκινήσει στις 17:30 το απόγευμα. Το σημείο συνάντησης έχει οριστεί στο μνημείο που έχει ανεγερθεί προς τιμήν του Παύλου Φύσσα, στην περιοχή του Κερατσινίου.

Η συγκέντρωση αυτή αναμένεται να αποτελέσει ένα κεντρικό σημείο αναφοράς για τις αυριανές εκδηλώσεις, προσφέροντας την ευκαιρία σε πολίτες και φορείς να αποτίσουν φόρο τιμής. Η παρουσία στο μνημείο του Παύλου Φύσσα αποτελεί μια συμβολική πράξη μνήμης και διαρκούς υπενθύμισης.

Το κάλεσμα στις σχολικές κοινότητες

Ιδιαίτερο κάλεσμα έχει απευθύνει η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πειραιά προς τις σχολικές κοινότητες της περιοχής. Η Επιτροπή καλεί τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν ενεργά στις εκδηλώσεις μνήμης που διοργανώνονται για τον Παύλο Φύσσα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμμετοχής των νέων γενεών.

Στο πλαίσιο αυτού του καλέσματος, προτείνεται σε όσους μαθητές και σχολικές κοινότητες το επιθυμούν να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη του Παύλου Φύσσα, ως μια συμβολική χειρονομία. Παράλληλα, στις σχολικές κοινότητες αναμένεται να τηρηθεί και ενός λεπτού σιγή, εκφράζοντας τον σεβασμό και την ανάμνηση του γεγονότος. Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πειραιά επισημαίνει την πρόσκληση προς τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτή τη συμβολική κατάθεση λουλουδιών, ενισχύοντας το μήνυμα της επετείου.

Η συναυλία στον χώρο των Λιπασμάτων Δραπετσώνας

Οι εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα περιλαμβάνουν επίσης μια συναυλία, η οποία έχει προγραμματιστεί για σήμερα το απόγευμα. Η έναρξη της συναυλίας έχει οριστεί για τις 18:30 και θα φιλοξενηθεί στον ιστορικό χώρο των Λιπασμάτων Δραπετσώνας, ένα σημείο με ιδιαίτερη σημασία για την τοπική κοινωνία.

Αυτή η μουσική εκδήλωση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος των δράσεων που διοργανώνονται, προσφέροντας έναν διαφορετικό τρόπο έκφρασης και τιμής στη μνήμη του Παύλου Φύσσα. Ο χώρος των Λιπασμάτων Δραπετσώνας επιλέχθηκε για να φιλοξενήσει τη συναυλία, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα των σημερινών εκδηλώσεων και συγκεντρώνοντας όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτή την πράξη μνήμης.

Με πληροφορίες από: Topontiki