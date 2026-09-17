Λίγη ώρα μετά τις 6.30 τα ξημερώματα, η Ιωάννα Γάκα μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, μετά την απόφαση του Εισαγγελέα και του Ανακριτή να προφυλακιστεί. Η προφυλάκιση αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος είχε συμβεί στο ιατρείο της στο Κολωνάκι. Ο σύζυγός της, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ο οποίος είναι επίσης προφυλακισμένος για την ίδια υπόθεση, αναμένεται και αυτός να μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Η μεταγωγή της Ιωάννας Γάκα στον Κορυδαλλό

Η Ιωάννα Γάκα οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγο μετά τις 6.30. Η μεταγωγή της πραγματοποιήθηκε κατόπιν της απόφασης των δικαστικών αρχών, του Εισαγγελέα και του Ανακριτή, για την προφυλάκισή της. Πριν από τη μεταφορά της στον Κορυδαλλό, η κυρία Γάκα είχε παραμείνει στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης για ένα 24ωρο.

Η υπόθεση για την οποία προφυλακίστηκε αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ένα περιστατικό που έλαβε χώρα στο ιατρείο της στο Κολωνάκι. Η απόφαση για την προφυλάκιση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Οι κατηγορίες και η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Οι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση, η Ιωάννα Γάκα και ο σύζυγός της Ηλίας Θεοδωρόπουλος, αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες. Διώκονται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Η πράξη αυτή φέρεται να τελέστηκε διά παραλείψεως, όπως προσδιορίζεται στο κατηγορητήριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αρχικό κατηγορητήριο για την υπόθεση αφορούσε τη θανατηφόρα έκθεση. Ωστόσο, υπήρξε αναβάθμιση των κατηγοριών, με αποτέλεσμα να διώκονται πλέον για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, γεγονός που σηματοδοτεί μια πιο βαριά νομική αντιμετώπιση της υπόθεσης.

Η μεταφορά του Ηλία Θεοδωρόπουλου και η απεργία πείνας

Ο σύζυγος της Ιωάννας Γάκα, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ο οποίος έχει επίσης προφυλακιστεί στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, κρατείται αυτή τη στιγμή στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ). Από τη ΓΑΔΑ, αναμένεται και αυτός να μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού, ακολουθώντας την ίδια πορεία με τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο παθολόγος αναμένεται να οδηγηθεί στην VIP πτέρυγα του Κορυδαλλού. Υπάρχει πιθανότητα να τοποθετηθεί στο ίδιο κελί μαζί με επίορκους αστυνομικούς. Επιπλέον, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Θεοδωρόπουλος προτίθεται να συνεχίσει την απεργία πείνας, εκφράζοντας έτσι τη διαμαρτυρία του για την προφυλάκισή του.

Η Ιωάννα Γάκα στις γυναικείες φυλακές και το καθεστώς προστασίας

Όσον αφορά την Ιωάννα Γάκα, η μεταφορά της στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η παρουσία της στις γυναικείες φυλακές είναι ανεπιθύμητη από τις υπόλοιπες κρατούμενες, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη κατάσταση.

Λόγω αυτής της συνθήκης, η κυρία Γάκα θα βρίσκεται σε καθεστώς προστασίας εντός των φυλακών. Υπάρχει η πιθανότητα να τοποθετηθεί στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου. Η Ειρήνη Μουρτζούκου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται να μεταφερθεί στις φυλακές της Θήβας αύριο, αφήνοντας κενό το κελί της στον Κορυδαλλό.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis