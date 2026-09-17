Η κυνική παραδοχή Ταχιάου για την Κυψέλη προκαλεί σάλο: «Εγώ δεν θα έμενα εκεί»

Μεγάλο ζήτημα έχει προκύψει στην Κυψέλη, καθώς οι εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό έχουν προκαλέσει προβλήματα σε πολυκατοικίες της περιοχής. Η πρόσφατη δήλωση του υφυπουργού Υποδομών, Νίκου Ταχιάου, ότι ο ίδιος δεν θα νοίκιαζε σήμερα σπίτι σε ένα από αυτά τα κτίρια, έχει προκαλέσει σάλο και αναδεικνύει την αγωνία δεκάδων οικογενειών.

Οι κάτοικοι εξακολουθούν να διαμένουν στα συγκεκριμένα κτίρια, παρόλο που δεν έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και έχουν καταγραφεί σοβαρά τεχνικά ευρήματα. Η υπόθεση έχει πλέον λάβει διαστάσεις μείζονος ζητήματος ευθύνης της Πολιτείας, ενώ ο φάκελος έχει ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα.

Η αμφιλεγόμενη δήλωση του υφυπουργού

Ο Νίκος Ταχιάος, αρμόδιος υφυπουργός Υποδομών, ρωτήθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή του ΑΝΤ1 εάν θα επέλεγε ο ίδιος να νοικιάσει ένα από τα επίμαχα σπίτια στην Κυψέλη. Η απάντησή του ήταν κατηγορηματική: «φυσικά και δεν θα νοίκιαζα τώρα ένα σπίτι εκεί», προσθέτοντας μάλιστα ότι «προφανώς κάτι δεν πήγε καλά».

Αυτή η τοποθέτηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ο ίδιος αξιωματούχος είχε προηγουμένως διαβεβαιώσει τους κατοίκους ότι δεν υπήρχε κίνδυνος για την ασφάλειά τους και ούτε λόγος να αποχωρήσουν από τις κατοικίες τους. Η δήλωση αυτή δημιουργεί μια κραυγαλέα αντίφαση ανάμεσα στην επίσημη καθησυχαστική γραμμή που είχε τηρηθεί και στην προσωπική στάση του αρμόδιου υφυπουργού.

Τα τεχνικά προβλήματα στις πολυκατοικίες

Οι πολυκατοικίες της Κυψέλης που έχουν επηρεαστεί από τις εργασίες της Γραμμής 4 του Μετρό παρουσιάζουν συγκεκριμένα τεχνικά προβλήματα. Έχουν καταγραφεί καθιζήσεις που φτάνουν τα 55 χιλιοστά, ενώ έχουν εντοπιστεί και προβλήματα στον φέροντα οργανισμό των κτιρίων.

Επιπλέον, υπάρχουν ελλιπή στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των κτιρίων, γεγονός που καθιστά αναγκαία την περαιτέρω διερεύνηση. Τα ευρήματα περιλαμβάνουν καταγεγραμμένες ρωγμές και στοιχεία στον φέροντα οργανισμό που απαιτούν άμεση εξέταση, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια των δομών.

Η αγωνία των κατοίκων και οι αναπάντητες ερωτήσεις

Δεκάδες οικογένειες στην Κυψέλη αντιμετωπίζουν εδώ και εβδομάδες ένα σοβαρό πρόβλημα, καθώς εξακολουθούν να κατοικούν στα συγκεκριμένα κτίρια. Παρά τα καταγεγραμμένα τεχνικά ευρήματα και την απουσία οριστικών απαντήσεων, οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν λάβει τις διαβεβαιώσεις που δικαιούνται για την ασφάλεια των σπιτιών τους.

Από τη μία πλευρά, οι κάτοικοι καλούνται να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να περιμένουν την ολοκλήρωση των τεχνικών ελέγχων. Από την άλλη, η δήλωση του πολιτικά εποπτεύοντος το έργο υφυπουργού, ότι ο ίδιος δεν θα επέλεγε να νοικιάσει ένα τέτοιο σπίτι, εντείνει την αβεβαιότητα και την ανησυχία τους.

Το ζήτημα της κρατικής ευθύνης και ο εισαγγελέας

Η υπόθεση στην Κυψέλη έχει ξεπεράσει τα όρια ενός απλού ζητήματος που αφορά τις εργασίες ενός μεγάλου δημόσιου έργου. Έχει μετατραπεί σε μείζον ζήτημα ευθύνης της Πολιτείας απέναντι στους πολίτες της. Εφόσον ο πολιτικά αρμόδιος για το έργο υφυπουργός δηλώνει ότι δεν θα επέλεγε να κατοικήσει εκεί όσο η διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη, η κυβέρνηση οφείλει να παράσχει σαφείς εξηγήσεις.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση καλείται να εξηγήσει γιατί θεωρεί ότι μπορούν να συνεχίσουν να κατοικούν στις συγκεκριμένες πολυκατοικίες οι άνθρωποι που ήδη διαμένουν εκεί. Παράλληλα, οφείλει να γνωστοποιήσει ποια προληπτικά μέτρα έχουν ληφθεί μέχρι την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων. Η απόσταση ανάμεσα στην προσωπική προφύλαξη ενός κυβερνητικού αξιωματούχου και στην αβεβαιότητα των κατοίκων προσδίδει κυνικό χαρακτήρα στη δήλωση του υφυπουργού. Ο φάκελος της υπόθεσης έχει ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα, ενώ η κυβέρνηση αναμένει τα πορίσματα των ερευνών.

Με πληροφορίες από: Topontiki