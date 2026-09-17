Σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος με πέντε τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου 2026, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων. Το περιστατικό έλαβε χώρα στο ύψος της Γλυφάδας, όταν ένα Ι.Χ. όχημα προσέκρουσε σε διαχωριστικά κιγκλιδώματα και ανετράπη. Για τον απεγκλωβισμό δύο εκ των επιβαινόντων χρειάστηκε η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το χρονικό του ατυχήματος στη λεωφόρο Ποσειδώνος

Το τροχαίο συνέβη τα ξημερώματα της Πέμπτης, 17.09.2026, επί της λεωφόρου Ποσειδώνος, στην περιοχή της Γλυφάδας. Συγκεκριμένα, το σημείο του ατυχήματος βρίσκεται στο ύψος της οδού Καλυψούς. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο οδηγός του Ι.Χ. οχήματος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, κάτω από αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους.

Η απώλεια ελέγχου είχε ως συνέπεια το όχημα να προσκρούσει με σφοδρότητα πάνω στα διαχωριστικά κιγκλιδώματα που βρίσκονται στο σημείο. Από την πρόσκρουση, το αυτοκίνητο ανετράπη και τουμπάρισε, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και τραυματισμούς στους επιβαίνοντες.

Απεγκλωβισμός επιβαινόντων και επέμβαση της πυροσβεστικής

Μετά την ανατροπή του οχήματος, πέντε άτομα βρίσκονταν μέσα σε αυτό. Οι τρεις από τους πέντε επιβαίνοντες κατάφεραν να εξέλθουν από το κατεστραμμένο αυτοκίνητο μόνοι τους, αμέσως μετά το ατύχημα. Ωστόσο, δύο άτομα παρέμειναν εγκλωβισμένα στο εσωτερικό του οχήματος, καθιστώντας απαραίτητη την παρέμβαση ειδικών δυνάμεων.

Για τον απεγκλωβισμό των δύο ατόμων που είχαν παγιδευτεί, σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα. Με συντονισμένες ενέργειες, οι πυροσβέστες κατάφεραν να απομακρύνουν με ασφάλεια τους δύο εγκλωβισμένους επιβαίνοντες από το Ι.Χ. όχημα.

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών

Συνολικά, και οι πέντε επιβαίνοντες του οχήματος τραυματίστηκαν από το σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Από αυτούς, οι τέσσερις φέρουν πιο σοβαρά τραύματα, γεγονός που υπογραμμίζει τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης και της ανατροπής του αυτοκινήτου. Η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται από τους θεράποντες ιατρούς.

Ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) έφτασαν στο σημείο του ατυχήματος για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Αφού τους παρασχέθηκαν οι απαραίτητες φροντίδες, όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο της Βούλας. Εκεί, νοσηλεύονται και υποβάλλονται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θεραπείες.

Συναγερμός στις αρχές και έρευνα για τα αίτια

Ο συναγερμός για το τροχαίο ατύχημα σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές. Εκτός από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Η άμεση ανταπόκριση των αρχών ήταν καθοριστική για την παροχή βοήθειας στους τραυματίες και τον απεγκλωβισμό των ατόμων.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαλευκάνουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα. Μέχρι στιγμής, οι λόγοι που οδήγησαν τον οδηγό στην απώλεια ελέγχου του οχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστοι. Η έρευνα θα προσπαθήσει να ρίξει φως στα αίτια που προκάλεσαν την πρόσκρουση και την ανατροπή του αυτοκινήτου στη λεωφόρο Ποσειδώνος.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit