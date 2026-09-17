Εταιρεία με ιατρικούς εξοπλισμούς στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. για σχέση με τους προφυλακισμένους γιατρούς

Μια εταιρεία με έδρα το Κολωνάκι έχει μπει στο μικροσκόπιο της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλων υπηρεσιών, οι οποίες διενεργούν έρευνα σχετικά με «μπίζνες» που αφορούν ιατρικά μηχανήματα. Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει ενεργοποιηθεί στο πλαίσιο της διερεύνησης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος οδήγησε στην προφυλάκιση γιατρών με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Η εταιρεία, που βρίσκεται στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι, ανήκει σε στενό συγγενικό πρόσωπο των κατηγορουμένων. Η έρευνα επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο οι προφυλακισμένοι γιατροί να είχαν την πρόθεση να χρησιμοποιήσουν την εν λόγω εταιρεία ως «όχημα» για την επέκταση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, λειτουργώντας ως αφανείς ιδιοκτήτες.

Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας

Η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έχει θέσει σε συναγερμό τις αρμόδιες αρχές, με την Ελληνική Αστυνομία και άλλες υπηρεσίες να εστιάζουν στις οικονομικές δραστηριότητες των γιατρών που κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Στο πλαίσιο αυτής της ευρύτερης έρευνας, η εταιρεία στο Κολωνάκι εξετάζεται ενδελεχώς.

Αρμόδιες πηγές εξηγούν ότι ο βασικός στόχος της διερεύνησης είναι να διαπιστωθεί εάν υπήρχε δόλος από τους κατηγορουμένους να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη εταιρεία ως μέσο για να αναπτύξουν περαιτέρω τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, ενδεχομένως αποκρύπτοντας τη δική τους ιδιοκτησία ή συμμετοχή.

Το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας

Η εταιρεία έχει ως αντικείμενο την εμπορία ιατρικών μηχανημάτων. Μεταξύ των συσκευών που εμπορεύεται περιλαμβάνονται και αυτές που χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό βλαστοκυττάρων από το αίμα. Διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, αλλά για συσκευές που απευθύνονται σε επαγγελματίες υγείας.

Οι εφαρμογές των συγκεκριμένων μηχανημάτων είναι θεραπευτικές και εντοπίζονται στην αναγεννητική αισθητική, καλύπτοντας τομείς όπως η αντιγήρανση, η ανάπλαση του δέρματος, η αντιμετώπιση ορθοπεδικών θεμάτων και η επούλωση τραυμάτων.

Ίδρυση και τροποποιήσεις καταστατικού

Σύμφωνα με έγγραφα, η εταιρεία ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2025 με αρχικό κεφάλαιο 2.000 ευρώ. Ως μοναδικός εταίρος της εταιρείας εμφανίζεται το στενό συγγενικό πρόσωπο των κατηγορουμένων γιατρών. Λίγους μήνες αργότερα, συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 2026, το καταστατικό της εταιρείας υπέστη τροποποιήσεις.

Στις τροποποιήσεις αυτές, προστέθηκε η δυνατότητα διεθνών συναλλαγών, πέραν των εγχώριων. Για τον σκοπό αυτό, δόθηκε στην εταιρεία μια εταιρική επωνυμία ειδικά για το διεθνές εμπόριο, η οποία είναι «M… Athens Single Member P.C.», όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα.

Ειδική μνεία στις θεραπείες CD34+

Στο άρθρο 3 του τροποποιημένου καταστατικού της εταιρείας, αναφέρεται ρητά ότι σκοπός της είναι, μεταξύ άλλων, η πώληση ιατρικών προϊόντων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τεχνολογίες κυτταρικής θεραπείας βλαστοκυττάρων με χρήση CD34+. Η μέθοδος αυτή αξιοποιεί τα ίδια τα βλαστοκύτταρα του οργανισμού για την επιδιόρθωση και την αναγέννηση των ιστών, και σημειώνεται ότι είναι διαφορετική από την πλασμαφαίρεση.

Αυτό που παρουσιάζει ερευνητικό ενδιαφέρον είναι η ειδική μνεία στο καταστατικό για την πώληση μηχανημάτων που αφορούν θεραπείες με χρήση CD34+. Αυτές είναι ακριβώς οι θεραπείες που διαφημίζονταν από το ζευγάρι των γιατρών που προφυλακίστηκε. Οι τελευταίοι διατείνονταν ότι η συγκεκριμένη μέθοδος μπορούσε να θεραπεύσει ένα ευρύ φάσμα παθήσεων, συμπεριλαμβανομένων καρδιαγγειακών, ορθοπεδικών, δερματολογικών και νευρολογικών προβλημάτων. Η χρήση CD34+ κατείχε περίοπτη θέση στην επίσημη ιστοσελίδα του ιατρείου τους, το οποίο βρισκόταν στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Ιατροτεχνολογικές συσκευές και «παρόμοια τεχνολογία»

Ένα ακόμη σημείο που έχει κεντρίσει το ερευνητικό ενδιαφέρον από το καταστατικό της εταιρείας είναι η αναφορά ότι στους σκοπούς της περιλαμβάνεται η εισαγωγή και πώληση «ιατροτεχνολογικών συσκευών τύπου Smart M-CELL ή παρόμοιας τεχνολογίας». Η συγκεκριμένη διατύπωση, που κάνει λόγο για «παρόμοια τεχνολογία», αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η εταιρεία να εμπορεύεται και άλλους τύπους μηχανημάτων, πέραν των ρητά αναφερόμενων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis