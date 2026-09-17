Σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος με τέσσερις σοβαρά τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Καλυψούς, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τεσσάρων ατόμων. Συνολικά πέντε επιβαίνοντες σε ένα αυτοκίνητο μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας, μετά την εκτροπή της πορείας του οχήματος και την ανατροπή του. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το συμβάν, το οποίο προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των σωστικών δυνάμεων.

Το χρονικό του σοβαρού τροχαίου

Το ατύχημα έλαβε χώρα περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα, σε ένα από τα κεντρικότερα οδικά δίκτυα της Αττικής. Συγκεκριμένα, το συμβάν εκτυλίχθηκε στη λεωφόρο Ποσειδώνος, σε ένα σημείο που βρίσκεται στο ύψος της οδού Καλυψούς. Ένα αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα, κινούνταν στην περιοχή όταν, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, εξετράπη της πορείας του. Αυτή η εκτροπή οδήγησε σε μια αλληλουχία γεγονότων που κατέληξε σε σοβαρούς τραυματισμούς.

Η εκτροπή του οχήματος είχε ως αποτέλεσμα την σφοδρή πρόσκρουσή του στα προστατευτικά κιγκλιδώματα που βρίσκονται στο πλάι του δρόμου. Μετά την πρόσκρουση, το αυτοκίνητο ανατράπηκε, προκαλώντας πανικό και τραυματισμούς στους επιβαίνοντες. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών, συμπεριλαμβανομένων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, και των σωστικών συνεργείων ήταν επιβεβλημένη λόγω της σοβαρότητας του ατυχήματος και της ανάγκης για άμεση βοήθεια στους τραυματίες.

Η κατάσταση των επιβαινόντων και η διακομιδή τους

Από τους πέντε ανθρώπους που επέβαιναν στο αυτοκίνητο τη στιγμή του ατυχήματος, οι τέσσερις φέρουν σοβαρά τραύματα. Αυτό διαπιστώθηκε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έγιναν γνωστές από το σημείο του συμβάντος. Όλοι οι επιβαίνοντες, και οι πέντε δηλαδή, χρειάστηκε να μεταφερθούν άμεσα σε νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων, καθώς η κατάσταση της υγείας των τεσσάρων τραυματιών χαρακτηρίζεται ως σοβαρή.

Η διακομιδή των τραυματιών πραγματοποιήθηκε με ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), τα οποία έφτασαν στο σημείο του ατυχήματος αμέσως μετά την κλήση. Οι πέντε επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου και παραμένουν για νοσηλεία και περαιτέρω εξετάσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα τραύματά τους και να παρακολουθηθεί η πορεία της υγείας τους.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Η έρευνα αποσκοπεί στην πλήρη διαλεύκανση των αιτιών που οδήγησαν στην εκτροπή και ανατροπή του οχήματος, καθώς και στην εξακρίβωση τυχόν παραγόντων που συνέβαλαν στο ατύχημα. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, συλλέγονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από το σημείο του συμβάντος, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ιχνών, μαρτυριών ή άλλων ενδείξεων που μπορούν να ρίξουν φως στα γεγονότα.

Η διερεύνηση θα προσπαθήσει να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με το πώς ακριβώς συνέβη το ατύχημα, εξετάζοντας κάθε πιθανό παράγοντα, όπως η ταχύτητα, οι συνθήκες του οδοστρώματος ή τυχόν μηχανική βλάβη. Οι αρχές εργάζονται για να κατανοήσουν πλήρως τις συνθήκες που επικρατούσαν τη στιγμή του συμβάντος, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια του τροχαίου και να ολοκληρωθεί η σχετική δικογραφία.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader