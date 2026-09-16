Οι Fentagin σήκωσαν πανό για τον Μαζωνάκη: «Γέννημα θρέμμα Δυτικής Αττικής»

Οι οπαδοί του Ατρομήτου, γνωστοί ως «Fentagin», τίμησαν τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας. Οι φίλαθλοι των γηπεδούχων σήκωσαν στις εξέδρες ένα πανό αφιερωμένο στον τραγουδιστή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Το πανό περιείχε στίχους από τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη, με σαφή αναφορά στη Δυτική Αττική, περιοχή με την οποία συνδέεται ο Ατρόμητος ως ομάδα του Περιστερίου, εκφράζοντας έτσι το τελευταίο τους αντίο.

Το αφιέρωμα των «Fentagin» στο Κύπελλο Ελλάδας

Οι οπαδοί του Ατρομήτου, οι «Fentagin», επέλεξαν μια ξεχωριστή στιγμή για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη. Η κίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια μιας σημαντικής ποδοσφαιρικής αναμέτρησης, αυτής μεταξύ του Ατρομήτου και του ΠΑΟΚ. Ο αγώνας αυτός διεξήχθη στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του φίλαθλου κοινού.

Οι φίλαθλοι των γηπεδούχων, με την πρωτοβουλία τους, θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του δημοφιλούς τραγουδιστή, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 54 ετών. Η κίνηση αυτή έγινε ορατή σε όλους τους παρευρισκόμενους στις εξέδρες του γηπέδου, καθώς ένα μεγάλο πανό αναρτήθηκε, αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη, εκφράζοντας τον σεβασμό και τη θλίψη τους.

Στίχοι από το «Gucci» με τοπική αναφορά

Το πανό που σήκωσαν οι οπαδοί του Ατρομήτου στις εξέδρες περιείχε συγκεκριμένους στίχους από ένα γνωστό τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη. Πρόκειται για στίχους που προέρχονται από το τραγούδι του με τίτλο «Gucci», ένα κομμάτι που έχει αγαπηθεί ευρέως από το κοινό του. Η επιλογή αυτών των στίχων δεν ήταν τυχαία, καθώς αυτοί είχαν άμεση και σαφή αναφορά σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή της Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα, στο πανό αναγραφόταν η φράση: «Γέννημα θρέμμα Δυτικής Αττικής. Έχουμε περηφάνεια εδώ εμείς και λόγο τιμής». Αυτοί οι χαρακτηριστικοί στίχοι υπογράμμιζαν την καταγωγή και τη βαθιά σύνδεση του καλλιτέχνη με τη Δυτική Αττική, ένα στοιχείο που οι οπαδοί του Ατρομήτου θέλησαν να αναδείξουν με την κίνησή τους.

Η βαθιά σύνδεση με τη Δυτική Αττική

Η αναφορά στη Δυτική Αττική στο πανό των «Fentagin» έχει ιδιαίτερη και συμβολική σημασία. Αυτή είναι η περιοχή με την οποία συνδέεται άρρηκτα ο Ατρόμητος, καθώς αποτελεί την ομάδα του Περιστερίου, μιας από τις μεγαλύτερες πόλεις της Δυτικής Αττικής. Συνεπώς, η επιλογή των συγκεκριμένων στίχων δημιουργούσε μια ισχυρή συναισθηματική και τοπική σύνδεση τόσο με τον τραγουδιστή όσο και με την ίδια την ομάδα.

Οι φίλαθλοι του Ατρομήτου θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή, ο οποίος, όπως αναφέρεται, αγαπούσε βαθιά αυτές τις περιοχές. Η αγάπη του Γιώργου Μαζωνάκη για τη Δυτική Αττική πήγαζε από την ταυτότητα που είχε διαμορφώσει εκεί, καθώς και από τις πολλές και σημαντικές αναμνήσεις που είχε συνδέσει με αυτήν την περιοχή καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Η κίνηση των «Fentagin» αποτελεί ένα δημόσιο δείγμα τιμής και μνήμης προς έναν καλλιτέχνη που συνέδεσε το όνομά του με την περιοχή και άφησε το δικό του στίγμα στην ελληνική μουσική σκηνή. Η αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας αποτέλεσε το πλαίσιο για αυτή την εκδήλωση σεβασμού από τους οπαδούς του Ατρομήτου, προσδίδοντας μια ξεχωριστή νότα στον αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta