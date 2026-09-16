Εντοπίστηκε λέμβος με 71 αλλοδαπούς νότια της Κρήτης

Οι λιμενικές αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό και την περισυλλογή 71 αλλοδαπών οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Η λέμβος εντοπίστηκε αρχικά από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex, περίπου 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Αγίας Γαλήνης. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης για την αποβίβασή τους.

Ο εντοπισμός της λέμβου

Η λέμβος, στην οποία επέβαιναν συνολικά 71 αλλοδαποί, εντοπίστηκε σε μια κρίσιμη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Ο αρχικός εντοπισμός της λέμβου έγινε χάρη στις επιχειρησιακές δυνατότητες ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους της Frontex. Το αεροσκάφος αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έγκαιρη αναγνώριση του πλωτού μέσου.

Η ακριβής τοποθεσία όπου εντοπίστηκε η λέμβος προσδιορίστηκε σε απόσταση περίπου 30 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Αγίας Γαλήνης. Αυτός ο εντοπισμός ενεργοποίησε άμεσα τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, οι οποίες τέθηκαν σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση του περιστατικού και την ασφαλή περισυλλογή των επιβαινόντων. Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) ανέλαβε τον συνολικό συντονισμό της επιχείρησης, διασφαλίζοντας την ομαλή ροή των ενεργειών.

Η επιχείρηση περισυλλογής στη θάλασσα

Μετά τον εντοπισμό της λέμβου, ξεκίνησε άμεσα η επιχείρηση για την περισυλλογή των 71 αλλοδαπών. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του Λιμενικού Σώματος, η περισυλλογή των επιβαινόντων πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή ενός φορτηγού πλοίου. Το συγκεκριμένο πλοίο έφερε σημαία Τουρκίας, και συνέβαλε καθοριστικά στην επιχείρηση διάσωσης.

Οι 71 αλλοδαποί επιβιβάστηκαν με ασφάλεια στο φορτηγό πλοίο, μακριά από τον κίνδυνο που αντιμετώπιζαν στη λέμβο. Η διαδικασία της μεταφοράς τους από τη λέμβο στο φορτηγό πλοίο ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα, χάρη στην άμεση κινητοποίηση και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων δυνάμεων.

Προορισμός το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης

Μετά την επιτυχή περισυλλογή τους από το φορτηγό πλοίο, οι 71 αλλοδαποί ξεκίνησαν το ταξίδι τους προς το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Η Αγία Γαλήνη, μία περιοχή της Κρήτης, αποτελεί τον τελικό προορισμό όπου αναμένεται να αποβιβαστούν οι επιβαίνοντες της λέμβου. Η μεταφορά τους γίνεται με ασφάλεια, υπό την επίβλεψη των αρμόδιων αρχών.

Στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε ετοιμότητα για την υποδοχή των αλλοδαπών. Εκεί θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, όπως αυτές ορίζονται για τέτοιου είδους περιστατικά. Η οργάνωση της υποδοχής στο λιμάνι είναι απαραίτητη για την ομαλή διαχείριση της κατάστασης.

Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπισμού και περισυλλογής των αλλοδαπών, οι καιρικές συνθήκες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης ήταν συγκεκριμένες. Σύμφωνα με τις αναφορές, στην περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση έπνεαν βόρειοι άνεμοι.

Η ένταση των βόρειων ανέμων είχε προσδιοριστεί στα 4 μποφόρ. Οι συνθήκες αυτές, αν και όχι ιδιαίτερα δυσμενείς, λήφθηκαν υπόψη από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και τις λιμενικές αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων στην επιχείρηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki