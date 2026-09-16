Ο Λάκης Γαβαλάς σχολιάζει την υπόθεση Μαζωνάκη: Η ανάρτηση για τους γιατρούς και τα ερωτήματα

Ο Λάκης Γαβαλάς σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με αφορμή την απόφαση για την προσωρινή κράτηση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για την υπόθεση. Ο γνωστός σχεδιαστής, ο οποίος γνώριζε προσωπικά τον Γιώργο Μαζωνάκη, προχώρησε σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram, συνδέοντας την εξέλιξη αυτή με μια δική του δύσκολη περίοδο από το 2011.

Η προσωρινή κράτηση των γιατρών

Οι δύο γιατροί κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, έπειτα από σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Η απόφαση αυτή προέκυψε μετά από μια μαραθώνια διαδικασία απολογιών, η οποία διήρκεσε περίπου 17 ώρες.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως. Οι ίδιοι αρνούνται την κατηγορία, δίνοντας τη δική τους εκδοχή για τα γεγονότα που συνέβησαν στο ιατρείο στην Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

Η ανάρτηση του Λάκη Γαβαλά και η προσωπική εμπειρία

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Λάκη Γαβαλά, ο οποίος στην ανάρτησή του στο Instagram αναφέρθηκε στην απόφαση να μεταφερθούν οι δύο γιατροί στη ΓΑΔΑ. Συνέδεσε την κατάσταση αυτή με προσωπικές του στιγμές, αναφέροντας συγκεκριμένα τις ώρες και τις μέρες που πέρασε ο ίδιος και η αδελφή του, Νότα, το 2011.

«Καλημέρα, φίλοι μου. Με αυτήν την κατάσταση και την απόφαση να μεταφέρουν τους γιατρούς στη ΓΑΔΑ, ήρθαν στο μυαλό μου οι ώρες και οι μέρες που περάσαμε εγώ και η αδελφή μου, Νότα, το 2011. Η παραμονή μας εκεί ήταν ένας μήνας, σε συνθήκες που κανείς δεν μπορεί να περιγράψει, όσον αφορά τη βρομιά, τη διαχείριση, τη συγκατοίκηση με εμπόρους ναρκωτικών, βιαστές, φονιάδες, απαγωγείς, και οι μόνοι φοροοφειλέτες εγώ και η αδελφή μου…», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λάκης Γαβαλάς.

Τα ερωτήματα και οι αιχμές για την υπόθεση

Στη συνέχεια της ανάρτησής του, ο σχεδιαστής έθεσε ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη μπορεί να αποτελέσει αφορμή για ευρύτερη έρευνα. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε επιχειρήσεις που, όπως υποστήριξε, προσφέρουν υπηρεσίες υγείας και «πουλούν ελπίδα».

«Άρα, η τιμωρία των 2 ιατρών έχει ήδη αρχίσει… Άραγε, μπορεί αυτό να είναι η αρχή έρευνας για τον τρόπο που λειτουργούν κάποιες ανειδίκευτες επιχειρήσεις που πουλούν ελπίδα; Ο θάνατος του λατρεμένου Γιώργου Μαζωνάκη ας χρησιμεύσει ως case study πολλαπλών συγκυριών…», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Λάκης Γαβαλάς υποστήριξε ακόμη ότι, όσο προχωρά η δικαστική έρευνα, αναμένεται να εξεταστούν περισσότερα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία αφορούν την πορεία της υγείας του εκλιπόντος, καθώς και τις συμπεριφορές, τις εύνοιες, τις πιέσεις, τις βοήθειες, τις προτροπές και τις απαιτήσεις σε αυτούς που ήταν γύρω του. Με αυτά τα λόγια, ο γνωστός σχεδιαστής άφησε αιχμές και έθεσε ερωτήματα για την πορεία της υπόθεσης, την ώρα που η δικαστική έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr