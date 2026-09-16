Φιλόδοξα επιχειρηματικά σχέδια φέρεται να είχε η Ιωάννα Γάκα, η γιατρός από το Κολωνάκι, η οποία μαζί με τον σύζυγό της κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Τα σχέδια αυτά αφορούσαν τη δημιουργία μιας πολυτελούς κλινικής ευεξίας στην περιοχή της Ερμιονίδας, στο Πόρτο Χέλι, με στόχο να προσελκύσει πλούσιους και διάσημους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι πληροφορίες αυτές έρχονται στο φως την ώρα που η ίδια και ο σύζυγός της αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού.

Το όραμα για ένα πολυτελές resort ευεξίας

Σύμφωνα με ρεπορτάζ, η Ιωάννα Γάκα σχεδίαζε μια μονάδα που θα συνδύαζε ιατρικές υπηρεσίες με πολυτελείς διακοπές ευεξίας, ακολουθώντας τα πρότυπα αντίστοιχων κλινικών του εξωτερικού. Το project προέβλεπε την κατασκευή ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος, με επίκεντρο τις θεραπείες και την ευεξία, σε μια παραθαλάσσια έκταση 100 στρεμμάτων.

Η έκταση αυτή είχε αγοραστεί στην περιοχή της Ερμιονίδας, στο Πόρτο Χέλι, με σκοπό τη δημιουργία ενός προορισμού που θα προσέλκυε μέλη του διεθνούς τζετ σετ, επιχειρηματίες, εφοπλιστές και άλλα επώνυμα πρόσωπα. Το όραμα ήταν η νέα μονάδα να αποτελέσει πόλο έλξης για μια απαιτητική πελατεία που αναζητά υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας και χαλάρωσης.

Οι συνέταιροι και η προετοιμασία του εγχειρήματος

Στο φιλόδοξο αυτό εγχείρημα φέρονται να συμμετείχαν και δύο ακόμη συνέταιροι. Αυτοί οι συνέταιροι ήταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εκείνοι που προχώρησαν στην αγοραπωλησία της παραθαλάσσιας έκτασης των 100 στρεμμάτων. Η συνεργασία αυτή υποδηλώνει την οργανωμένη προσπάθεια για την υλοποίηση του μεγάλου αυτού επενδυτικού σχεδίου, το οποίο θα επέκτεινε σημαντικά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της γιατρού.

Η κατηγορία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Τα σχέδια αυτά έρχονται στο φως την ώρα που η Ιωάννα Γάκα και ο σύζυγός της βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθείσα διά παραλείψεως. Η κατηγορία αυτή σχετίζεται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος επήλθε κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο τους στο Κολωνάκι.

Μεταγωγή στις φυλακές Κορυδαλλού και συνθήκες κράτησης

Οι δύο γιατροί αναμένεται να μεταφερθούν αύριο στις φυλακές Κορυδαλλού. Ο σύζυγος της Ιωάννας Γάκα, ο παθολόγος, πρόκειται να οδηγηθεί στην VIP πτέρυγα των φυλακών. Υπάρχει η πιθανότητα να μοιραστεί το ίδιο κελί με επίορκους αστυνομικούς. Έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει την απεργία πείνας, διαμαρτυρόμενος για την προφυλάκισή του.

Αντίστοιχα, η Ιωάννα Γάκα θα μεταφερθεί στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ανεπιθύμητη από τις υπόλοιπες κρατούμενες. Για τον λόγο αυτό, θα βρίσκεται σε καθεστώς προστασίας. Πιθανόν να τοποθετηθεί στο κελί της Ειρήνης Μουρτζουκου, η οποία αύριο μεταφέρεται στις φυλακές της Θήβας.

Αντιφάσεις στις καταθέσεις εργαζομένων και ο ρόλος του υπνοθεραπευτή

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, έχουν αναδειχθεί αντιφάσεις στις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο των Γάκα – Θεοδωρόπουλου στο Κολωνάκι. Οι αντιφάσεις αυτές αφορούν την ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο. Μία εργαζόμενη υποστηρίζει ότι ο τραγουδιστής έφτασε μεταξύ 2 και 2.30 το μεσημέρι, ενώ άλλη κάνει λόγο για τις 3 το μεσημέρι και μία τρίτη για τις 3.30.

Επιπλέον, έχει γίνει γνωστό ότι ο υπνοθεραπευτής στον οποίο η Ιωάννα Γάκα έστειλε τη φωτογραφία του Μαζωνάκη, ασχολείται με θέματα όπως η «μετενσάρκωση» και οι «ψυχικοί λαθρεπιβάτες».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis