Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, κλήθηκε να δώσει απαντήσεις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 σχετικά με την λειτουργία του ιατρείου της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Στο συγκεκριμένο ιατρείο άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης, γεγονός που έχει προκαλέσει την κατεπείγουσα έρευνα της Εισαγγελίας για ενδεχόμενες ευθύνες του συλλόγου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο κ. Πατούλης υπεραμύνθηκε των ελέγχων που διενεργεί ο ΙΣΑ, ενώ σημειώθηκε ένταση με τον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου αναφορικά με τις αρμοδιότητες των ελεγκτικών επιτροπών.

Η έρευνα της Εισαγγελίας και η στάση του ΙΣΑ

Ο Γιώργος Πατούλης τοποθετήθηκε αναφορικά με την κατεπείγουσα έρευνα που διέταξε η Εισαγγελία για ενδεχόμενες ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ο πρόεδρος του ΙΣΑ τόνισε πως ο σύλλογος είναι πρόθυμος να συνδράμει σε οποιαδήποτε έρευνα, δηλώνοντας ότι «θα συνδράμουμε στον απόλυτο βαθμό και θα συνεργαστούμε με τις δικαστικές αρχές».

Ο κ. Πατούλης υπογράμμισε επίσης ότι ο ΙΣΑ «έκανε και κάνει ένα τεράστιο έργο». Εστίασε στο μεγάλο πλήθος των ιατρείων που λειτουργούν, καθώς και στις υφιστάμενες ελλείψεις που καθιστούν δύσκολη την πλήρη διερεύνηση σε ιατρεία που προσπαθούν να εξαπατήσουν τους ελεγκτές.

Οι επισκέψεις των επιτροπών του ΙΣΑ στο ιατρείο

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αναφέρθηκε λεπτομερώς στις επισκέψεις των αρμόδιων επιτροπών του ΙΣΑ στο επίμαχο ιατρείο του Κολωνακίου. Οι επιτροπές αυτές αποτελούνται από δύο γιατρούς και έναν υπάλληλο του συλλόγου. Συνολικά, πραγματοποίησαν τέσσερις επισκέψεις στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Σύμφωνα με τον κ. Πατούλη, οι πρώτες φορές που οι επιτροπές επισκέπτονται ένα ιατρείο για την άδεια λειτουργίας του, αυτό γίνεται κατόπιν ραντεβού. Η πρώτη επίσκεψη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου πραγματοποιήθηκε το 2013. Ακολούθησε ένας έλεγχος το 2024 και επιπλέον δύο έλεγχοι το 2025. Είχε προγραμματιστεί και ένας ακόμη έλεγχος για το 2026.

Η ένταση με τον Νίκο Χατζηνικολάου και οι αρμοδιότητες των ελεγκτών

Η ένταση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τον Νίκο Χατζηνικολάου σημειώθηκε όταν έγινε αναφορά σε μια περίπτωση κατά την οποία ελεγκτές του ΙΣΑ φέρονται να πήγαν στο ιατρείο χωρίς προειδοποίηση, αλλά δεν τους επετράπη η είσοδος. Ο δημοσιογράφος ρώτησε τον κ. Πατούλη «Γιατί δεν καλέσατε την αστυνομία ή εισαγγελέα για να ανοίξουν;».

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου υποστήριξε ότι οι επιτροπές του Συλλόγου δεν διαθέτουν τις εξουσίες μιας διωκτικής ή ελεγκτικής κρατικής Αρχής. Εξήγησε ότι «Δεν είναι διωκτική αρχή. Δεν είναι το ΣΔΟΕ», τονίζοντας ότι πρόκειται για ομάδες αποτελούμενες από γιατρούς και υπαλλήλους, με συγκεκριμένα όρια στις δυνατότητες παρέμβασής τους. Διευκρίνισε πως οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι γίνονται τις περισσότερες φορές χωρίς ραντεβού και αυθορμήτως.

Ο κ. Πατούλης απάντησε στην ερώτηση του δημοσιογράφου με μια ρητορική ερώτηση: «Τη μία φορά που πήγαμε στο συγκεκριμένο ιατρείο δεν μας άνοιξαν. Οι ελεγκτές του ΙΣΑ δεν είναι διωκτικές αρχές, δεν είναι το ΣΔΟΕ ή η ανεξάρτητη αρχή, που έχουν εισαγγελείς μέσα και ανοίγουν. Είναι ένας υπάλληλος του ΙΣΑ και δύο γιατροί. Αν δεν ανοίγουν, τι να κάνουν οι ελεγκτές, να μπουν από το μπαλκόνι;».

Το ζήτημα των μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης

Σε συνέχεια της συζήτησης, ο Νίκος Χατζηνικολάου έθεσε το ερώτημα «πώς κανείς από τους ελεγκτές δεν είδε τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο;». Ο Γιώργος Πατούλης απάντησε σε αυτό το ζήτημα, υποστηρίζοντας ότι «Το μηχάνημα είχε ρόδες. Να ανοίξουν τα ντουλάπια οι ελεγκτές;».

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ συμπλήρωσε τη θέση του, αναφέροντας πως «Αυτό είναι ο τρόπος που μπορεί να ελέγξει ο ΙΣΑ, που δίνει την άδεια λειτουργείας». Κατέληξε στην παρατήρηση ότι «Ο τρόπος που γίνεται ο έλεγχος σε τόσο μεγάλες δομές είναι πλημμελής σαν πολιτεία».

Με πληροφορίες από: Topontiki