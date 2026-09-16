Ξεκίνησε απεργία πείνας ο γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ξεκίνησε τελικά την απεργία πείνας που είχε προαναγγείλει. Ο ίδιος αρνήθηκε το φαγητό που του προσφέρθηκε στη ΓΑΔΑ, όπου βρίσκεται κρατούμενος, καθώς δεν έχει μεταφερθεί ακόμη σε φυλακή.

Η έναρξη της απεργίας πείνας

Η απόφαση του γιατρού να αρνηθεί τη σίτιση στη ΓΑΔΑ επιβεβαιώθηκε, σηματοδοτώντας την έναρξη της απεργίας πείνας. Το πρωτόκολλο προβλέπει τη μεταφορά του σε νοσοκομείο, εφόσον συνεχίσει να αρνείται την πρόσληψη τροφής. Η εξέλιξη αυτή θα κριθεί από τη συνέχεια της απεργίας του.

Οι δηλώσεις του γιατρού

Ο κατηγορούμενος γιατρός δήλωσε ότι δεν είχε καμία σχέση με τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης. Υποστήριξε ότι ενεπλάκη στην υπόθεση χωρίς λόγο, λόγω της συζύγου του, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν τον πειράζει, καθώς τη λατρεύει.

Επιπλέον, ανέφερε ότι έλαβε γνώση του συμβάντος μετά τις 16:00, ενώ στις 16:06 συνταγογραφούσε φάρμακο σε άλλον ασθενή, προσπαθώντας να αποδείξει την απουσία του από τον χώρο κατά την κρίσιμη στιγμή.

Η υπεράσπιση της συζύγου

Η σύζυγος του γιατρού, η οποία μίλησε περισσότερο στις αρχές, καθώς ήταν παρούσα καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του καλλιτέχνη στο ιατρείο, υποστήριξε ότι τήρησε όλα τα πρωτόκολλα. Η ίδια έχει συμβιβαστεί με το ενδεχόμενο να οδηγηθεί στη φυλακή.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή στις 16:15 και το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:21. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έφτασε στις 16:26.

Καταγγελίες για το ΕΚΑΒ και την ΚΑΡΠΑ

Η σύζυγος του γιατρού κατήγγειλε ότι το πλήρωμα του ΕΚΑΒ δεν διέθετε φορείο. Ως αποτέλεσμα, ο Γιώργος Μαζωνάκης τοποθετήθηκε σε καρέκλα για να μεταφερθεί στο ασθενοφόρο, κάτι που οδήγησε σε διακοπή της ΚΑΡΠΑ.

Η ίδια υποστήριξε ότι, αν η ΚΑΡΠΑ είχε συνεχιστεί, η ζωή του καλλιτέχνη θα μπορούσε να είχε σωθεί, καθώς δεν ήταν εγκεφαλικά νεκρός. Επανέλαβε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να σκοτώσει τον Γιώργο Μαζωνάκη και ότι όλη η διαδικασία ήταν νόμιμη.

Η στάση της συζύγου και οι φωτογραφίες

Η σύζυγος δήλωσε ότι είναι καλή γιατρός και έχει κάνει πολλά καλά, ενώ το συγκεκριμένο περιστατικό απλώς συνέβη. Έχει αποδεχτεί την πιθανότητα να οδηγηθεί στη φυλακή, αλλά νιώθει εντάξει με τον εαυτό της.

Αναφορικά με τις φωτογραφίες και τα βίντεο, διευκρίνισε ότι τραβάει τέτοιο υλικό σε όλους τους ασθενείς της κατά τη διάρκεια των θεραπειών και ότι δεν έστειλε φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη στον σύζυγό της. Τέλος, εξήγησε ότι οι συναγερμοί (alarm) του μηχανήματος δεν σημαίνουν απαραίτητα κίνδυνο ανακοπής για τον ασθενή, αλλά μπορεί να υποδεικνύουν άλλα προβλήματα, όπως αυτά με τις φλέβες και τους φλεβοκαθετήρες που είχαν τοποθετηθεί.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr