Εφαρμογή ZuckOff ανιχνεύει τα έξυπνα γυαλιά της Meta και ειδοποιεί για πιθανή καταγραφή

Μια νέα εφαρμογή με την ονομασία ZuckOff αναπτύχθηκε για να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με την ιδιωτικότητα και την ανεπιθύμητη βιντεοσκόπηση από έξυπνα γυαλιά της Meta. Η εφαρμογή, δημιουργία ενός 30χρονου Πολωνού προγραμματιστή, χρησιμοποιεί την τεχνολογία Bluetooth για να ειδοποιεί τους χρήστες εάν βρίσκεται ένα ζευγάρι έξυπνων γυαλιών στον ίδιο χώρο. Αυτή η πρωτοβουλία έρχεται ως απάντηση στην έντονη κριτική που έχουν δεχθεί τα συγκεκριμένα προϊόντα τους τελευταίους μήνες.

Η ανάπτυξη της εφαρμογής ZuckOff

Ο δημιουργός της εφαρμογής ZuckOff είναι ο 30χρονος Πολωνός προγραμματιστής Pawel Szydlowski. Η λειτουργία της βασίζεται σε ένα σύστημα ανίχνευσης Bluetooth, το οποίο ενημερώνει τους χρήστες για την παρουσία έξυπνων γυαλιών στον περιβάλλοντα χώρο τους. Ο Szydlowski κατέγραψε τα σήματα Bluetooth που εκπέμπονται από διάφορα μοντέλα έξυπνων γυαλιών, δημιουργώντας ένα μοναδικό ψηφιακό «δακτυλικό αποτύπωμα» για το καθένα.

Για τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων, ο προγραμματιστής αγόρασε το υλικό που χρειαζόταν. Με αυτόν τον τρόπο, κατάφερε να εντοπίζει μοντέλα όπως τα Ray-Ban Meta, Oakley Meta και Snap Spectacles στην περιοχή, όταν ένα μοναδικό αναγνωριστικό ταιριάζει με ένα αναγνωριστικό κατασκευαστή. Η εφαρμογή διαβάζει την ισχύ του σήματος για να παρέχει κατά προσέγγιση πληροφορίες εγγύτητας.

Οι ανησυχίες για την ιδιωτικότητα και η κριτική στα γυαλιά της Meta

Τα έξυπνα γυαλιά της Meta έχουν αποτελέσει αντικείμενο έντονης κριτικής τους τελευταίους μήνες, καθώς η ανεπιθύμητη βιντεοσκόπηση έχει αναδειχθεί σε αυξανόμενη ανησυχία για τη δημόσια ασφάλεια. Ως αποτέλεσμα, διάφοροι χώροι, όπως σχολεία και κινηματογράφοι, έχουν αρχίσει να απαγορεύουν τη χρήση τους. Οι ενδεικτικές λυχνίες εγγραφής σε αυτά τα γυαλιά έχουν αποδειχθεί αρκετά εύκολο να απενεργοποιηθούν με απλά «hacks», επιτρέποντας σε έναν αυξανόμενο αριθμό χρηστών να καταγράφουν χωρίς να εντοπίζονται.

Μια έρευνα του BBC τον Ιανουάριο εντόπισε δεκάδες λογαριασμούς που δημοσίευαν περιεχόμενο με γυναίκες να βιντεοσκοπούνται δημόσια με γυαλιά Meta χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Ένα συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο δημοσίευε το πρόσωπο και τον αριθμό τηλεφώνου μιας 21χρονης γυναίκας, συγκέντρωσε πάνω από 1,3 εκατομμύρια προβολές, αναδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος.

Η απάντηση της Meta και οι πωλήσεις

Περίπου 7 εκατομμύρια ζευγάρια έξυπνων γυαλιών της Meta πωλήθηκαν το 2025. Αντιδρώντας στις ανησυχίες, τον Ιούλιο, η Meta ανακοίνωσε ότι θα προωθούσε μια ενημέρωση λογισμικού. Αυτή η ενημέρωση θα έχει ως στόχο να ανιχνεύει πότε ένα LED έχει «παραβιαστεί ή καταστραφεί» και να εμποδίζει τους ανθρώπους να βιντεοσκοπούν χρησιμοποιώντας αυτές τις κάμερες.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram, ο επικεφαλής τεχνολογίας της Meta, Andrew Bosworth, δήλωσε ότι η εταιρεία σχεδίασε αυτήν την κάμερα ώστε να γίνεται αντιληπτή από τους ανθρώπους γύρω. Αυτή η δήλωση έρχεται παρά το γεγονός ότι μία από τις βασικές εμπορικές προτάσεις του προϊόντος είναι ότι η κάμερα δεν μοιάζει με κάμερα, δημιουργώντας μια αντίφαση ως προς την επικοινωνία του προϊόντος.

Περιορισμοί και αξία της εφαρμογής ZuckOff

Παρά την καινοτομία της, η εφαρμογή ZuckOff έχει ορισμένους περιορισμούς. Δεν είναι σε θέση να ενημερώσει τους χρήστες εάν ένα ζευγάρι γυαλιών που βρίσκεται κοντά τους καταγράφει εκείνη τη στιγμή, ούτε μπορεί να προσδιορίσει ποιος φοράει τα γυαλιά. Ωστόσο, η ικανότητά της να διαβάζει την ισχύ του σήματος παρέχει κατά προσέγγιση πληροφορίες εγγύτητας, μετατρέποντας ένα αόρατο πρόβλημα σε μερικώς ορατό.

Αυτή η λειτουργικότητα προσφέρει κάποια αξία, ειδικά μέχρι οι νομοθέτες να λάβουν πιο ολοκληρωμένα προστατευτικά μέτρα. Ήδη, περιοχές όπως η Καλιφόρνια έχουν προβεί σε ενέργειες για να καταστήσουν έγκλημα την απενεργοποίηση του φωτός καταγραφής ή την καταγραφή ατόμων χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Η εφαρμογή είναι επίσης αρκετά δύσκολο να καταργηθεί νόμιμα από τη Meta, καθώς δεν παρεμβαίνει άμεσα στη λειτουργία των συσκευών της.

Με πληροφορίες από: Topontiki