Αυξάνονται οι τιμές στα ταξί για διαδρομές από και προς τα αεροδρόμια – Πόσο θα κοστίζει η αναμονή

Αυξήσεις στις τιμές των ταξί ανακοινώθηκαν για τις διαδρομές που πραγματοποιούνται από και προς τα αεροδρόμια της χώρας. Οι νέες χρεώσεις θα εφαρμοστούν στις μετακινήσεις επιβατών τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, επηρεάζοντας τις διαδρομές που συνδέουν τα δύο μεγάλα αεροδρόμια με τα αντίστοιχα αστικά κέντρα.

Επιπλέον, οι αυξήσεις αφορούν και την περίπτωση αναμονής του ταξί, προσθέτοντας ένα επιπλέον κόστος για τους επιβάτες. Η νέα αυτή τιμολόγηση έρχεται ως απόρροια συζητήσεων και πιέσεων από τον κλάδο των αυτοκινητιστών.

Οι νέες χρεώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Οι νέες αυξημένες τιμές θα επηρεάσουν τις μετακινήσεις με ταξί στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, οι αλλαγές στα κόμιστρα αφορούν τις διαδρομές που ξεκινούν ή καταλήγουν στα μεγάλα αεροδρόμια των δύο αυτών αστικών κέντρων, συνδέοντάς τα με τις πόλεις.

Πέρα από τις διαδρομές αυτές, οι αναπροσαρμογές περιλαμβάνουν και το κόστος της αναμονής του οχήματος. Αυτό σημαίνει ότι οι επιβάτες θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερα τόσο για τις μετακινήσεις τους από και προς τα αεροδρόμια όσο και για τον χρόνο που το ταξί παραμένει σε αναμονή.

Η συμφωνία με το υπουργείο και η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

Η νέα τιμολόγηση, όπως γνωστοποιήθηκε μέσω ανακοίνωσης του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), προέκυψε ως αποτέλεσμα συζητήσεων. Οι συζητήσεις αυτές διεξήχθησαν μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και των εκπροσώπων του κλάδου των ταξί, με στόχο την προσαρμογή των κομίστρων.

Η εφαρμογή των νέων τιμών αναμένεται να ξεκινήσει αμέσως μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ υπογραμμίζει τη σημασία αυτής της εξέλιξης για τους επαγγελματίες αυτοκινητιστές.

Η ανάγκη προσαρμογής των κομίστρων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, η νέα τιμολόγηση αποτελεί συνέπεια της επίμονης πίεσης και της τεκμηριωμένης εισήγησης του Συνδικάτου. Η ανάγκη για προσαρμογή των κομίστρων στα σημερινά οικονομικά δεδομένα και στο πραγματικό κόστος λειτουργίας των ταξί ήταν κεντρικό αίτημα του κλάδου.

Το ΣΑΤΑ τονίζει ότι η αναπροσαρμογή των τιμών είναι ένα αναγκαίο βήμα για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του επαγγελματία αυτοκινητιστή ταξί. Ο κλάδος θεωρεί ότι η συγκεκριμένη απόφαση αναγνωρίζει την οικονομική πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι οδηγοί.

Το αυξημένο λειτουργικό κόστος των ταξί

Το λειτουργικό κόστος για τους επαγγελματίες αυτοκινητιστές ταξί έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, όπως επισημαίνει το ΣΑΤΑ στην ανακοίνωσή του. Αυτό το αυξημένο κόστος περιλαμβάνει διάφορους παράγοντες, οι οποίοι επιβαρύνουν καθημερινά τον επαγγελματία οδηγό.

Ειδικότερα, το ΣΑΤΑ αναφέρει ως βασικούς παράγοντες επιβάρυνσης τα αυξημένα κόστη καυσίμων, συντήρησης των οχημάτων, ασφάλισης, φορολογίας, καθώς και το γενικότερο κόστος λειτουργίας του οχήματος. Το ταξί, ως βασικός κρίκος της αστικής και τουριστικής μετακίνησης, καλείται να ανταποκριθεί σε αυτές τις αυξημένες δαπάνες.

Οι διεκδικήσεις του κλάδου συνεχίζονται

Παρά την αναπροσαρμογή των τιμών, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής δηλώνει ότι ο κύκλος των διεκδικήσεων δεν κλείνει. Το ΣΑΤΑ διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να ασκεί πιέσεις προς την πολιτεία για την επίτευξη περαιτέρω βελτιώσεων στον κλάδο.

Στόχος του Συνδικάτου παραμένει η διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου λειτουργίας για τον κλάδο των ταξί στην περιοχή της Αττικής. Οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές συνεχίζουν να αγωνίζονται για συνθήκες που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και την αναγνώριση του έργου τους.

Με πληροφορίες από: Reader