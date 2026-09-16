Πρόστιμο σε εστιατόριο δύο αστέρων Michelin στη Σεούλ για επιδόρπιο με μυρμήγκια

Βαρύ πρόστιμο επέβαλε δικαστήριο της Νότιας Κορέας σε ένα από τα πιο γνωστά εστιατόρια της Σεούλ, το Evett, το οποίο διαθέτει δύο αστέρια Michelin. Η ποινή επιβλήθηκε επειδή το εστιατόριο σέρβιρε ένα γλυκό με αποξηραμένα μυρμήγκια, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα προς κατανάλωση έντομα της χώρας. Το πρόστιμο αφορά τόσο την εταιρεία που διαχειρίζεται το εστιατόριο όσο και τη διευθύνουσα σύμβουλό της.

Η απόφαση του δικαστηρίου και τα πρόστιμα

Το δικαστήριο επέβαλε πρόστιμο 10 εκατομμυρίων γουόν στην εταιρεία που διαχειρίζεται το Evett, το οποίο βρίσκεται στη συνοικία Γκάνγκναμ της Σεούλ. Επιπλέον, πρόστιμο 15 εκατομμυρίων γουόν επιβλήθηκε στη διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας, Τζίνι Κιμ.

Οι εισαγγελείς είχαν αρχικά ζητήσει ποινή φυλάκισης ενός έτους για την κυρία Κιμ, καθώς και πρόστιμο 20 εκατομμυρίων γουόν για την εταιρεία. Ωστόσο, το δικαστήριο έλαβε υπόψη του ορισμένους παράγοντες κατά την επιβολή της ποινής.

Το επίμαχο επιδόρπιο και η προέλευσή του

Σύμφωνα με την εισαγγελία, το εστιατόριο εισήγαγε αποξηραμένα μυρμήγκια από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ταϊλάνδη. Αυτά τα μυρμήγκια χρησιμοποιούνταν ως συστατικό σε ένα επιδόρπιο.

Το συγκεκριμένο πιάτο, το οποίο περιλάμβανε τα μυρμήγκια, σερβιριζόταν πάνω σε σορμπέ από sikhye. Το sikhye είναι ένα παραδοσιακό κορεατικό γλυκό ρόφημα από ρύζι. Η διάθεση του επίμαχου επιδορπίου διήρκεσε από τον Απρίλιο του 2021 έως τον Ιανουάριο του 2025.

Οι λόγοι της καταδίκης και τα ευρήματα

Ο δικαστής Λι Σε-Τσανγκ χαρακτήρισε την παράβαση «κάθε άλλο παρά ασήμαντη». Τόνισε ότι το πιάτο προσφερόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο εστιατόριο και ότι χρησιμοποιήθηκε και για την προβολή του.

Επιπλέον, εργαστηριακοί έλεγχοι που διενεργήθηκαν εντόπισαν επίπεδα βαρέων μετάλλων στα μυρμήγκια, τα οποία ήταν πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. Παρά την σοβαρότητα της παράβασης, το δικαστήριο έλαβε υπόψη ότι οι κατηγορούμενοι παραδέχθηκαν την παράβαση, ότι η κυρία Κιμ δεν είχε προηγούμενο αντίστοιχο ποινικό μητρώο και ότι το εστιατόριο έχει πλέον σταματήσει να χρησιμοποιεί μυρμήγκια.

Το νομικό πλαίσιο και οι εγκεκριμένοι οργανισμοί

Στη Νότια Κορέα, έχουν εγκριθεί μόλις 10 είδη εντόμων ως συστατικά τροφίμων. Μεταξύ αυτών των ειδών περιλαμβάνονται ακρίδες, αλευροσκούληκες και νύμφες μεταξοσκώληκα.

Για τη χρήση οποιουδήποτε άλλου είδους εντόμου στην παρασκευή τροφίμων, απαιτείται η λήψη ειδικής προσωρινής έγκρισης από το αρμόδιο Υπουργείο Ασφάλειας Τροφίμων και Φαρμάκων. Τα μυρμήγκια που χρησιμοποιήθηκαν στο Evett δεν ανήκαν στα εγκεκριμένα είδη και δεν είχε ληφθεί η απαιτούμενη ειδική άδεια.

Η εμπλοκή των προσώπων και η έναρξη της έρευνας

Η Τζίνι Κιμ είναι σύζυγος του Αυστραλού σεφ Joseph Lidgerwood, ο οποίος ίδρυσε το Evett και έγινε γνωστός και από τη συμμετοχή του στο Netflix. Ο ίδιος ο σεφ δεν κατηγορήθηκε στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τη νοτιοκορεατική νομοθεσία, υπεύθυνο θεωρείται το πρόσωπο που είναι καταχωρισμένο ως διαχειριστής της επιχείρησης, κάτι που στην προκειμένη περίπτωση ήταν η κυρία Κιμ. Η έρευνα για το εστιατόριο ξεκίνησε όταν οι αρχές εντόπισαν αναφορές για το συγκεκριμένο πιάτο σε ιστολόγια και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και οι δύο πλευρές έχουν στη διάθεσή τους επτά ημέδες για να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης.

Με πληροφορίες από: Reader