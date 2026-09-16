Τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 16 Σεπτεμβρίου πρόκειται να μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο ένας εκ των γιατρών κρατείται προσωρινά στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ), ενώ ο σύζυγός του κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης. Η μεταγωγή τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί νωρίς το πρωί, καθώς οι φυλακές κλείνουν με τη δύση του Ηλίου, προκειμένου να οδηγηθούν για την προφυλάκισή τους.

Η μεταγωγή στις φυλακές Κορυδαλλού

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα προφυλακιστήρια για τους δύο εμπλεκόμενους έχουν ήδη υπογραφεί. Η μεταφορά τους στη Διεύθυνση Μεταγωγών και εν συνεχεία στις φυλακές Κορυδαλλού θα λάβει χώρα νωρίς το πρωί της Πέμπτης 16 Σεπτεμβρίου, λόγω του ωραρίου λειτουργίας των φυλακών.

Κατά τη διάρκεια της κράτησής του στη ΓΑΔΑ, ο γιατρός φέρεται να αρνήθηκε να παραλάβει το γεύμα του. Οι δύο γιατροί θα οδηγηθούν στις φυλακές για την προφυλάκισή τους, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών.

Οι ισχυρισμοί για τα κατασχεθέντα μηχανήματα

Οι δύο ιατροί που σχετίζονται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη προέβαλαν ισχυρισμούς σχετικά με τα κατασχεθέντα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Φέρονται να υποστήριξαν πως κατείχαν νόμιμα τον εξοπλισμό στον χώρο των συστεγαζόμενων ιατρείων τους, τα οποία βρίσκονται στην οδό Καρνεάδου, στην Αθήνα.

Επιπλέον, διατεινόμενοι, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι είχαν δηλώσει την κατοχή των μηχανημάτων στον Ιατρικό Συλλόγο Αθηνών (ΙΣΑ) κατά τα έτη 2025 και 2026. Ωστόμως, οι ισχυρισμοί αυτοί κρίνονται απόλυτα αναληθείς, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Το χρονικό των ελέγχων του ΙΣΑ

Το αληθές χρονικό της υπόθεσης, όπως διαμορφώνεται από ασφαλείς πληροφορίες, ξεκινά τον Ιανουάριο του 2024. Συγκεκριμένα, στις 17 Ιανουαρίου 2024, η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ διενήργησε επιτόπια αυτοψία στα συστεγαζόμενα ιατρεία. Κατά τον έλεγχο αυτό, διαπιστώθηκε η νόμιμη λειτουργία του χώρου και δεν εντοπίστηκε κανένα μη νόμιμο μηχάνημα.

Η αλληλουχία των ελέγχων συνεχίστηκε τον Ιούλιο του 2025. Στις 25 Ιουλίου 2025, πραγματοποιήθηκε νέος, αιφνίδιος έλεγχος από την Επιτροπή. Σε αυτή την αυτοψία, εντοπίστηκε ένα μηχάνημα φυγόκεντρου, το οποίο δεν ήταν μεταξύ των ήδη δηλωθέντων από το 2018 μηχανημάτων. Ζητήθηκε από τον ιατρό-παθολόγο η άμεση απομάκρυνσή του εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Τροποποιήσεις ιατρείου και ψευδείς δηλώσεις

Παράλληλα με την εύρεση του μηχανήματος φυγόκεντρου, διαπιστώθηκε και τροποποίηση της διαρρύθμισης του ιατρείου, το οποίο έχει εμβαδόν περίπου 215 τετραγωνικά μέτρα. Για την αλλαγή αυτή, ζητήθηκε η προσκόμιση νέας κάτοψης από τους εμπλεκόμενους.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, και συγκεκριμένα στις 9 Σεπτεμβρίου, η ιατρός άνευ ειδικότητας κατέθεσε υπόμνημα συμμόρφωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, προσκόμισε δικαιολογητικά τα οποία, μέσω ψευδούς δήλωσης, παρουσίαζαν τον εξοπλισμό ως απλά «επικουρικά προσαρτήματα» συσκευής οζονοθεραπείας. Αυτά τα γεγονότα αποτελούν μέρος της εξέλιξης της υπόθεσης.

Ματαίωση ελέγχου και κατάρριψη ισχυρισμών

Η αλληλουχία των γεγονότων κορυφώθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2025, όταν επιχειρήθηκε νέος αιφνίδιος έλεγχος στα ιατρεία. Ωστόσο, ο έλεγχος αυτός ματαιώθηκε, καθώς τα ιατρεία βρέθηκαν κλειστά. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, καταρρίπτει τους ισχυρισμούς των ιατρών περί νόμιμης κατοχής και δήλωσης του εξοπλισμού.

Με πληροφορίες από: Reader