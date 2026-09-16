Ο Λιούις Χάμιλτον ξεκαθαρίζει τη θέση του για προνομιακή μεταχείριση στη Ferrari

Ο Λιούις Χάμιλτον ξεκαθάρισε τη στάση του απέναντι στη Ferrari, ειδικά μετά το συμβάν στη Μόντσα με τον Σαρλ Λεκλέρ και την κριτική που ακολούθησε προς τη Scuderia. Ο Βρετανός οδηγός τόνισε ότι δεν έχει ζητήσει, ούτε πρόκειται να ζητήσει, να του δοθεί ρόλος νούμερο ένα στο γκαράζ της ιταλικής ομάδας. Αντιθέτως, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των δύο οδηγών για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η στάση του Χάμιλτον και η συνεργασία στην ομάδα

Ο Λιούις Χάμιλτον, στο περιθώριο του Grand Prix Ισπανίας, δήλωσε ρητά πως δεν έχει ζητήσει ευνοϊκή μεταχείριση από τη Ferrari. Η θέση του αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς διατυπώθηκε λίγες ημέρες μετά τη σύγκρουση με τον Σαρλ Λεκλέρ στον πρώτο γύρο του αγώνα της Μόντσα.

Ο Βρετανός οδηγός επικεντρώθηκε στην ανάγκη οι δύο πλευρές να συνεργάζονται στενά, προκειμένου η ομάδα να αποφεύγει παρόμοιες καταστάσεις με αυτή της Μόντσα και να μεγιστοποιεί το αγωνιστικό της αποτέλεσμα. «Δεν ζητάω ευνοϊκή μεταχείριση. Το θέμα είναι να διασφαλίσουμε ότι εκτελούμε σωστά κάθε αγώνα, ώστε να παίρνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την ομάδα. Αντί να δουλεύουμε ο ένας εναντίον του άλλου και να τερματίζουμε τέταρτοι και πέμπτοι, ίσως μπορούμε να συνεργαστούμε, να πάρουμε ένα βάθρο και περισσότερους βαθμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χάμιλτον.

Το περιστατικό στη Μόντσα και οι επιπτώσεις

Η τοποθέτηση του Χάμιλτον έρχεται σε συνέχεια ενός επεισοδίου που συνέβη στον πρώτο γύρο του αγώνα της Μόντσα, όπου συγκρούστηκε με τον teammate του, Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος, αν και καθυστερημένα, παραδέχθηκε ότι ξεπέρασε τα όρια στη δεύτερη στροφή της πίστας, αναγκάζοντας τον Χάμιλτον να περάσει από την αμμοπαγίδα.

Μετά το συμβάν, οι δύο οδηγοί συζήτησαν και ξεκαθάρισαν πλήρως το περιστατικό. Αυτή η εξέλιξη υπογραμμίζει την προσπάθεια για διατήρηση της αρμονίας και της συνεργασίας εντός της ομάδας, παρά τις αγωνιστικές πιέσεις και τις στιγμές έντασης στην πίστα.

Η πορεία στο πρωτάθλημα και οι βαθμολογικές διαφορές

Ο Λιούις Χάμιλτον θεωρείται ο οδηγός της Ferrari με τις περισσότερες πιθανότητες, έστω και ελάχιστες, να διεκδικήσει τον τίτλο του πρωταθλητή το 2026. Μετά την εγκατάλειψη του Σαρλ Λεκλέρ στο Grand Prix Ιταλίας, ο Μονεγάσκος βρέθηκε 112 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Κίμι Αντονέλι, ενώ ο Χάμιλτον ήταν στους 76 βαθμούς από την κορυφή.

Ωστόσο, τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα για τον Βρετανό οδηγό στο Grand Prix της Μαδρίτης, όπου εγκατέλειψε τον αγώνα λόγω αστοχίας στα φρένα. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Χάμιλτον βρίσκεται πλέον 101 βαθμούς πίσω από τον οδηγό της Mercedes. Η νέα αυτή βαθμολογική διαφορά ουσιαστικά έκλεισε οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με την πιθανότητα η Ferrari να δώσει team orders στους οδηγούς της.

Η συνέπεια του Χάμιλτον και οι προκλήσεις της Ferrari

Παρά τις δυσκολίες, η συνέπεια του Λιούις Χάμιλτον στους αγώνες έχει συμβάλει στη διατήρησή του στη διεκδίκηση του τίτλου. Είναι ο μοναδικός οδηγός που έχει τερματίσει όλους τους φετινούς αγώνες μέσα στην πρώτη δεκάδα, ενώ δεν έχει βρεθεί χαμηλότερα από την έκτη θέση. Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι η καθαρή ταχύτητα της Mercedes εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τη Ferrari.

Η Ferrari δεν έχει κατακτήσει ακόμη pole position το 2026, με μεγάλο μέρος της διαφοράς να εντοπίζεται στη μονάδα ισχύος. Σύμφωνα με τον Χάμιλτον, το πλεονέκτημα της Mercedes στις ευθείες της Μόντσα έφτανε ακόμη και τα έξι δέκατα του δευτερολέπτου ανά γύρο. «Στον τελευταίο αγώνα ήταν έξι δέκατα ταχύτεροι ανά γύρο μόνο στις ευθείες. Στις περισσότερες από τις υπόλοιπες πίστες χάναμε τρία ή τέσσερα δέκατα. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά, δεδομένου αυτού του μειονεκτήματος, και συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε», συμπλήρωσε ο Βρετανός οδηγός.

Με πληροφορίες από: Gazzetta